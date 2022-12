Regali di carta: la bellezza è poter tenere il mondo in una mano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Visioni panoramiche, architetture abitative, città contemporanee e senza tempo. Pagine dentro cui immergersi, a cavallo fra arte, viaggio, scoperta. Opere in serie limitatissima, realizzate come edizioni indipendenti e grandi classici di editori che sono un pezzo di storia italiana.

Maxi formato, serie limitata

Si intitola “Extralarge, microstorie dal lato lungo del mondo” e l'autore è Mauro Querci. Una collezione di immagini in formato speciale (24x65 mm.) che compongono un viaggio attraverso il mondo in cui viviamo, ricercando una bellezza che non si consumi nello spazio di un selfie o di un post. Circa 200 fotografie in un formato “palcoscenico”, realizzate con una macchina poco comune - Hasselblad X-Pan - che utilizza ancora la vecchia pellicola e accompagnate da testi che sono racconti e frammenti di emozioni. Oltre 460 pagine, stampate su carta volutamente non patinata per conservare autenticità e un elegante cofanetto nero, a contenere un volume di peso (2,5 Kg) e di sostanza estetica e poetica. «Credo che le cose vere della vita non abbiano una forma perfettamente data», spiega l'autore, giornalista di Panorama. «Ho voluto trovare una modalità di racconto che sentivo sincera, immediata. A costo di non incasellare EXTRALARGE in una categoria determinata: si tratta un libro fotografico, ma anche un libro di piccole storie e chissà che altro». Il concept e la grafica sono di Valeria Settembre, «un'amica e un art director di grandissima creatività e valore».

