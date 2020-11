Regali coordinati: idee abbinate per il cane e il suo padrone Isi&friends propone eleganti corrispondenze: il collare con il bracciale, la borsa con il guinzaglio, i maglioni e le tracolle di Caterina Maconi

Borsa Rosalinda cuoio Ice e Blu €280.00, collare Frida&Flo blu scuro da 180.00 – 200.00 euro.

Isi&friends propone eleganti corrispondenze: il collare con il bracciale, la borsa con il guinzaglio, i maglioni e le tracolle

Magici collari con ricami che ritraggono cani alla rincorsa dei fiocchi di neve, e poi golfini in lana merino, mantelle da pioggia e cinture. Se, come pare stia succedendo, quest'anno il Natale è arrivato prima del previsto, la mobilitazione per cercare il regalo perfetto è partita in anticipo. Un'occasione che si carica di significato ulteriore in questo 2020: un dono è anche il modo per testimoniare, nella lontananza fisica, una vicinanza più forte. Da estendere, perché no, a coloro che di settimana in settimana sono stati pazientemente al nostro fianco, gli animali domestici. Dopotutto se Freud diceva che “il sentimento per i cani è quello stesso che nutriamo per i bambini”, non è così remota l'idea di scegliere un cadeau canino.

Per questo Isi&friends ha presentato una capsule di accessori dedicata a tutta la famiglia, dal nome profetico: “Insegui i tuoi sogni”. Una produzione numerata, rigorosamente su misura e personalizzabile, di capi esclusivi ed accessori di design. Una linea proveniente da filiere del lusso a cui è affidata la realizzazione di collezioni sempre più sostenibili e adatte all'uso quotidiano per i cani e i loro padroni. A creare un match, un'affinità che diventa anche corrispondenza visiva: il collare richiama il bracciale del padrone, il guinzaglio la borsa, il golfino la tracolla. Tutto coordinato.

I collari “Frida&Flo” sono tra i pezzi iconici della collezione: linee pulite e di design, dettagli funzionali. Sono stati fatti in blu notte e cuoio, in rosso rubino e chalky, con i ricami disegnati a mano dall'artista Rosalba Cutrano, che rievocano l'inverno e l'atmosfera gioiosa delle festività (a partire da 180 euro). Poi ci sono la borsa Rosalinda (da 280 euro) che riprende i colori dei collari e si può abbinare alle tracolle (da 115 euro), e i golfini in lana merino. Per i prodotti su misura come i maglioni, chi fosse interessato all'acquisto potrà decidere di parlare con una designer per scegliere i colori e rilevare insieme le misure esatte dell'animale (maglione cane a partire 170 euro, per uomo da 250 euro).

La collezione comprende anche guinzagli (155 euro), braccialetti (a partire da 85 euro), cinture (a partire da 150 euro) e porta sacchetto (50 euro). Sono pezzi unici, realizzati al momento dell'ordine con dettagli accurati che variano a seconda della taglia degli animali, del gusto personale del padrone, della praticità che si vuole attribuire agli oggetti. Tutto è rigorosamente Made in Italy, le materie prime esclusivamente italiane vengono lavorate da artigiani del territorio.