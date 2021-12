Regali di Natale: dall’alveare da balcone ai cocktail in busta, 10 idee originali last minute

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

Natale è ormai vicino e la sfida è trovare il regalo originale e giusto per ciascun parente e amico. Il mondo food offre diversi spunti interessanti oltre all’universo dei prodotti tipici dell’agroalimentare italiano che non deludono mai. Per chi vuole uscire da questo percorso tradizionale ecco di seguito alcune tra le proposte più originali per scegliere in questi ultimi giorni.

1. Api da adottare

Da 3Bee – innovativa startup agri-tech specializzata nello sviluppo di sistemi di monitoraggio per la protezione delle api – arrivano due proposte ecosostenibili e uniche, “Adotta un alveare” e “Polly”, ideali anche per le nuove generazioni, sempre più attente alle tematiche di sostenibilità e salvaguardia della biodiversità. I destinatari di questi originali regali avranno la possibilità di adottare a distanza un alveare o accogliere nella propria casa api muratrici e verranno attivamente coinvolti nel monitoraggio delle api, della loro salute e dell'attività di impollinazione: un gesto d'amore per l'ambiente e un dono prezioso per il Natale!

“Adotta un alveare 3Bee” è un programma innovativo che offre a persone, comunità e aziende la possibilità di vivere il mondo dell'apicoltura a 360°, attraverso l'adozione a distanza di un alveare gestito da apicoltori locali e monitorato con i sistemi altamente tecnologici 3Bee. Dopo aver selezionato l'apicoltore, l'alveare e la tipologia di miele, il destinatario del regalo riceverà un certificato personalizzato e le credenziali per accedere all'App 3Bee, così da poter seguire, attraverso smartphone o pc, lo sviluppo dell'alveare e lo stato di salute delle api per un anno intero. Scegliendo una Polly si riceverà una vera e propria casa in legno (Polly House), da installare su un albero, su un muro, sul balcone o sul terrazzo, con circa 25 bozzoli, affinché queste specie selvatiche possano trovare un rifugio dove crescere. Niente paura, sono assolutamente innocue, docili e dal pungiglione morbido: contribuiscono, invece, a impollinare i fiori del giardino e permettono – tramite l'App collegata “Polly X” – di monitorare la qualità dell'aria. Polly è il regalo ideale per adulti e bambini, che avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo delle api, intraprendendo quindi un importante percorso di sensibilizzazione direttamente da casa propria. I destinatari del regalo potranno, infatti, seguire l'ape durante tutto il suo ciclo di vita: dalla nascita alla riproduzione, fino alla proliferazione con la nuova stagione. Le box Polly saranno inviate a partire da aprile 2022, anticipate da una card sostenibile perfetta da far trovare sotto l'albero di Natale.

L’alveare in legno Polly House

2. Caffè siciliano

Morettino presenta la collezione limitata “I Mori di Sicilia”, due latte disegnate a mano per Morettino (che ha da poco annunciato la creazione del primo caffè interamente coltivato in Italia, proprio nella piccola piantagione sperimentale Morettino a Palermo) dall’artista Alice Valenti che profumano di caffè e antiche leggende.

Le confezioni regalo pensate appositamente per il Natale contengono le due latte di caffè macinato fresco, abbinate ad alcuni oggetti iconici: le teste di moro o le pigne in ceramica realizzate a mano da giovani artigiani siciliani, secondo l'antica tradizione di Caltagirone e Santo Stefano di Camastra, o la Moka in acciaio realizzata in Italia e firmata Morettino, per regalarsi l'aroma del caffè della Sicilia e oggetti dal design unico. La nuova collezione è da oggi disponibile sullo shop online.

Confezione regalo Morettino

3. Avvento di Prosecco

Due novità per il Natale per la cantina di Enoitalia e il suo ecommerce Enowinery: lo sparkling calendar, il calendario dell’avvento di Prosecco (75 euro) e Neroperso, il nuovo Appassimento Veneto che celebra un'antica tradizione persa e ritrovata nel tempo, con cassettina di legno (confezione da 6 bottiglie a 71,80 euro o vino singolo in promozione a 10,60 euro).Il Calendario dell’avvento comprende 24 bottiglie selezionate tra le migliori bollicine di Enowinery, dal Prosecco Doc al Prosecco Doc Rosé, fino al Moscato Spumante. Un regalo divertente per rendere le feste spumeggianti e per contare insieme i giorni che mancano al Natale, con una bottiglia al giorno da condividere con la famiglia.

Calendario dall’Avvento di Enowinery

4. Cena stellata a casa

Gastro-Natale: la cucina stellata di Claudio Sadler a domicilio per le feste natalizie. Antipasti, primi e secondi piatti e dessert realizzati nella cucina dello chef pluripremiato arrivano direttamente a casa nella città di Milano e hinterland durante i giorni di festa. Saranno ordinabili sul suo e-shop, dove è possibile acquistare anche diverse idee regalo scegliendo tra menù degustazione, corsi di cucina e gift card.

I menù degustazione: Napa, composto da 7 portate (costo € 200 per persona, vini inclusi); Tradizione&Innovazione, composto da 5 portate, ideale per far avvicinare anche i giovani alla cucina stellata (costo € 150 per persona, con abbinamento vini, acqua e caffè inclusi); Menù di pesce, composto da 6 portate (costo € 165 per persona, con vini in abbinamento selezionati dal sommelier, acqua e caffè inclusi). Tra le idee regalo firmate Sadler c'è poi la proposta di Chic'n Quick, trattoria moderna di Sadler, con il Menu degustazione al costo per persona di € 80 (4 portate) o di € 70 (3 portate).

Per tutti coloro che, invece, amano la cucina d'autore e vogliono imparare i “segreti del mestiere”, sono disponibili i corsi di cucina regalo da effettuare presso il ristorante Sadler di Milano. Un modo per professionisti e appassionati di affinare la propria tecnica culinaria e vivere l'atmosfera di una vera e propria brigata di cucina. Il corso, della durata di 4 ore, permette di creare un menu completo di 4 portate (antipasto, primo, secondo e dolce) seguendo le ricette e i consigli dello chef. Terminato il corso, ogni partecipante può assaporare il menu preparato, scegliendo di farsi accompagnare da 2 ospiti e cenando insieme presso il ristorante. La partecipazione al corso ha un costo di € 200 a persona a cui, volendo, si aggiungono le € 100 a persona per ciascun ospite invitato. Per rendere il regalo ancora più speciale Sadler propone anche un elegante cofanetto comprensivo del corso di cucina, con un grembiule autografato e una versione dell'invito in carta pregiata, da ritirare direttamente al Ristorante. Il costo è del cofanetto è di € 210 per persona.