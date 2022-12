Regali di Natale, le idee inaspettate per stupire e divertire

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una ricerca di Bain&Company spiega come, anche per queste feste, food e bevande siano i regali più gettonati, scelti dal 30% degli italiani. Crescono poi libri e viaggi, leisure e prodotti per animali, mentre vive una battuta d'arresto l'elettronica, probabilmente ancora reduce dall'euforia del lockdown e del Black Friday appena passato. Per stupire, divertire e non offrire doni scontati, ecco una selezione di oggetti originali nella proposta, nella forma o nei colori, per strappare un extra sorriso a chi li riceve. Dal luxury kit per l'igiene orale al candelabro enigmatico e profumato, dalla pirofila per scaldare il Camembert alla box con fiches da poker. E poi focus scarpe, con il calzascarpe di design e i mocassini natalizi in edizione limitata, e focus cucina, tra i motivi colorati di una planetaria e una moka con pattern d'archivio. Un occhio di riguardo per chi fa sci alpinismo e anche per i pet, con un pensiero prezioso. Ma attenzione, è importante conoscere bene i gusti e le preferenze di amici, familiari e colleghi: una ricerca di Swg stima che il 30% dei regali fatti non centri il bersaglio, deludendo chi li riceve. Il riciclo, in tal senso, sarebbe la risposta per il 24% degli italiani.