Regeni, quattro 007 egiziani a processo. Presidenza del Consiglio sarà parte civile

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio i quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni avvenuto al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2017. Il processo è stato fissato dal giudice Roberto Ranazzi al prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d’Assise della Capitale. Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, le accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. «Ringraziamo tutti, oggi è una bella giornata». Così Paola Deffendi, la madre di Giulio Regeni, dopo la decisione. Il processo si è sbloccato dopo che il 27 settembre la Consulta ha stabilito che non esiste nessuna immunità per il reato di tortura e che non è accettabile la paralisi del processo

Presidenza del Consiglio sarà parte civile

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata ammessa come parte civile nel procedimento a carico di quattro 007 egiziani accusati di avere torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016. Lo ha deciso il gup di Roma che dovrà vagliare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore aggiunto Sergio Colaiocco per gli imputati.

Regeni: Pm Roma, il processo non sarà un simulacro

«L’assenza degli imputati non ridurrà il processo ad un simulacro. Poter ricostruire pubblicamente in un dibattimento penale i fatti e le singole responsabilità corrisponde ad un obbligo costituzionale e sovranazionale. Un obbligo che la Procura di Roma con orgoglio ha sin dall’inizio delle indagini cercato di adempiere con piena convinzione». È quanto ha sostanzialmente affermato in aula il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, nel corso dell’intervento con cui ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni.



I membri dei servizi egiziani mandati a processo

Il 4 dicembre 2018 la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati cinque uomini, membri dei servizi segreti civili e della polizia investigativa egiziani, per concorso in sequestro di persona. Sono il generale Sabir Tareq, i colonnelli Usham Helmy e Ather Kamal, il maggiore Magdi Sharif e l’agente Mhamoud Najem. Mentre il 25 maggio 2021 il gup Pierluigi Balestrieri manda a processo i quattro 007 dell’Egitto.

L’annullamento del rinvio a giudizio

Il processo in Corte d’Assise inizia il 14 ottobre 2021. Ma i giudici, annullano il rinvio a giudizio per gli 007, perché bisogna rendere effettiva e non solo presunta la conoscenza agli imputati del procedimento a loro carico. L’11 aprile 2022 il gup sospende il processo, e il pm ricorre in Cassazione contro lo stop. La Cassazione rigetta il ricorso. Il 31 maggio 2022 il gup, accogliendo la richiesta della Procura, invia gli atti alla Consulta