Regge l’import-export cinese, Pechino consolida la ripresa economica

Le nuove sfide per le aziende

Il principale vincolo che le esportazioni cinesi devono affrontare in questo momento resta la capacità di spedizione internazionale, la grande richiesta, molti vincoli ancora da superare, non tutti legati al tentativo di contenere gli effetti del virus.

Per questa ragione, dietro le solide cifre dei titoli, le aziende stanno lottando per far fronte alle pressioni legate al rallentamento della produzione e soprattutto alla frenata dei servizi. La carenza globale di semiconduttori ha fatto il resto, aggiungendo tensioni agli esportatori.

La Cina sembra aver in gran parte contenuto gli ultimi focolai di coronavirus della variante Delta, la più violenta, ma ha messo in atto test di massa per milioni di persone e restrizioni di viaggio di vario tipo ad agosto.