Regge l’utile Ferrari: 609 milioni nel 2020, più delle attese La Rossa ha archiviato lo scorso esercizio con consegne in calo del 10% a 9.119 unità di Marigia Mangano

(EPA)

La Rossa ha archiviato lo scorso esercizio con consegne in calo del 10% a 9.119 unità

4' di lettura

Ferrari chiude il 2020 con un utile netto in calo del 13% a 609 milioni, ma con risultati comunque superiori rispetto alle guidance fornite dal gruppo. Nel dettaglio la Rossa ha archiviato lo scorso esercizio con consegne in calo del 10% a 9.119 unità, rispetto alle 10.131 del 2019 a causa della sospensione produttiva per sette settimane dovuta all'emergenza Covid-19. I ricavi sono scesi dell'8% a 3,46 miliardi di euro, con l'ebitda calato del 10% a 1,143 miliardi e margine al 33%. L'ebit è sceso...