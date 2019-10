Regge la tregua in Siria, ma Erdogan torna a minacciare i curdi

Il quadro della situazione in Siria continua a destare forte preoccupazione in tutto il mondo. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg promuove l'intesa Usa-Turchia come una possibile «base per arrivare a una de-escalation». Ma a Washington non si spegne il fuoco amico su Donald Trump. Mitch McConnell, leader dei repubblicani al Senato, ha sferrato un duro attacco al presidente dalle colonne del Washington Post, definendo il ritiro delle truppe americane dalla Siria un «grave errore strategico» che «rischia di ripetere l'avventato ritiro del governo Obama dall'Iraq, che ha agevolato la crescita dell'Isis». McConnell chiede quindi di riportare al confine i soldati e «separare Ankara da Mosca, riportandola all'ovile Nato».

