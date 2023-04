Reggio Emilia, DeA Capital Sgr completa la locazione del Logistics Park di Mancasale

Ascolta la versione audio dell'articolo

DeA Capital Real Estate Sgr ha annunciato la completa locazione di due edifici ad uso logistico siti nel Comune di Reggio Emilia, località Mancasale, nei pressi del casello dell'autostrada A1. In particolare, si tratta della locazione del Reggio Logistics Park, costituito da due asset di oltre 44mila mq, appena realizzati da DeA Capital Real Estate SGR per conto del Fondo GO Italia VI, il cui investitore è BentallGreenOak.

Il Reggio Logistics Park è costituito da due edifici ad uso logistico – di circa 22mila metri quadri ciascuno – è interamente certificato Leed Gold e si caratterizza per le sue 48 baie di carico e i layout flessibili e modulari. Gli immobili di nuova concezione, per la cui commercializzazione DeA Capital Real Estate SGR si è avvalsa del supporto di Colliers, edificati senza alcun accordo di pre-let, sono stati locati in tempi record e in concomitanza con il termine delle attività di cantiere ad un rilevante operatore nazionale di logistica conto terzi.

I due edifici di nuova generazione si collocano in un territorio strategico e confermano l’espansione e la vocazione logistica della località in cui sorgono, sono stati realizzati e locati velocemente in sintonia con il momento favorevole del mercato.

«Reggio Logistics Park – ha sottolineato Faustino Musicco, head of Logistics, Last Mile and Data Centers di Colliers Italia (che ha agito come leasing agent per conto di Dea Capital Real Estate Sgr) – è un perfetto esempio di logistica di nuova generazione, dove la qualità del progetto si coniuga con la sostenibilità ambientale, le performance energetiche e l’estrema efficienza e flessibilità degli spazi».