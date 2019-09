Regime forfettario: divieto per chi partecipa in società di persone

Nessun problema, invece, per il soggetto che va in pensione per aver raggiunto i requisiti obbligatori per legge (non quelli facoltativi, quali, ad esempio “quota 100”), e intrattiene - quale contribuente forfettario - rapporti prevalenti con l’ex datore di lavoro.

I rapporti già presenti

Inoltre, non si manifestano ostacoli all’applicazione del forfait se la causa ostativa in questione deriva da rapporti contrattuali già in essere al 31 dicembre 2018 che non vengono modificati durante l’intero periodo di adesione al forfait.

Al riguardo, si può fare l’esempio del medico che percepisce compensi quale guardia medica ed è anche medico generico convenzionato con la stessa Asl che eroga il compenso da lavoro dipendente assimilato per funzioni di guardia medica. Tale duplice rapporto ostacolerebbe l’applicazione del forfait per il reddito da lavoro autonomo: ma dato che lo schema contrattuale sopra riportato era presente già nel 2018, egli potrà proseguire con l’applicazione del regime forfettario, anche dopo il 2019.

Con riguardo a questa causa ostativa va segnalata la risposta all’interpello 179/19, riferita al lavoro interinale: datore di lavoro - per i fini di cui si parla - è la società che utilizza le prestazioni del lavoratore, non l’agenzia di lavoro interinale.