Regime forfettario: il reddito da lavoro dipendente non ostacola l’accesso

I diritti d’autore

Un altro chiarimento, più recente, è stato prodotto dalla citata circolare 9/E/2019 sul tema dei diritti di autore. I compensi ricevuti per questo titolo vanno considerati nel tetto sopra descritto solo se attinenti l’attività esercitata professionalmente. Quindi, ad esempio, i compensi per diritti d’autore derivanti dalla redazione di articoli in materia di diritto tributario saranno rilevanti per il commercialista che volesse aderire al regime forfettario, fermo restando che come stabilito nel punto 4.3 della circolare 9/E/2019, essi - anche se correlati con l’attività esercitata abitualmente - vanno sempre tassati con le regole ordinarie del Tuir (articolo 54, comma 8, del Dpr 917/86) e non con quelle del regime forfettario.

Gli altri redditi

Un dubbio frequente riguarda la necessità o meno di considerare nel tetto di 65mila euro altri redditi non di impresa o lavoro percepiti nel periodo d’imposta antecedente all’adesione al forfait: la risposta è negativa, perché solo i proventi qualificabili come ricavi o compensi secondo gli articoli 85, 53 e 54 del Tuir rientrano nel controllo.

Ad esempio, un medico dipendente dell’Asl che percepisce uno stipendio superiore a 65mila euro non deve considerare tale introito nel tetto soglia, ma solo i compensi percepiti quale libero professionista. Al riguardo, va ricordato che la precedente causa ostativa rappresentata dalla percezione di reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro è stata rimossa dalla legge di Bilancio 2019.

Per il calcolo del rispetto del tetto-soglia il soggetto che inizia l’attività deve eseguire il ragguaglio ad anno, quindi chi ha iniziato l’attività a luglio del 2019 percependo ricavi per 50.000 euro non potrà aderire al regime forfettario, poiché il dato, ragguagliato ad anno, supera il tetto di 65.000 euro.

Le cause ostative rimosse

Non costituiscono più elementi ostativi il possesso di beni strumentali superiori a 20mila euro, né la corresponsione di compensi per lavoro dipendente o assimilato superiori a 5mila euro, quindi queste situazioni, se presenti nel 2019, non costituiranno ostacolo all’accesso al regime forfettario.