Regime forfettario: la tassa piatta al 15% conquista gli autonomi L’imposta è sostitutiva di Irpef, Irap e relative addizionali. Non consente di fruire di detrazioni e deduzioni, ma comporta evidenti vantaggi: tra cui l’esonero dalla fatturazione elettronica di Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste

3' di lettura

Orizzonte forfait. Da quando la legge di Bilancio 2019 ha elevato la soglia di ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettario e ha fatto cadere una serie di vincoli (su collaboratori, beni strumentali e redditi da lavoro dipendente), oltre 411mila partite Iva hanno scelto la via della tassa piatta al 15% : aliquota che scende al 5% per chi avvia un’attività.

Il numero - l’ultimo ufficialmente disponibile - può considerarsi in difetto, perché comunicato in commissione alla Camera circa due mesi fa. Ed è composto da circa 126mila contribuenti che hanno aperto una nuova partita Iva nei primi quattro mesi dell’anno e altri 285mila che sono invece transitati da un altro regime di tassazione Irpef, come l’ordinario o il semplificato.

Chi non ce l’ha fatta a entrare nel 2019 è ancora in tempo, purché stia attento ai divieti che restano in vigore.

Le condizioni da rispettare

Dal 1° gennaio scorso le regole sono cambiate, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. Si potrà obiettare: la formula del forfait esisteva già da tempo. Ed è vero: l’aliquota flat al 15% era già prevista dalla legge 190/2014. Ma non aveva mai raggiunto la popolarità del vecchio regime dei “minimi”, che beneficiava di un’aliquota del 5% (e non prevedeva la determinazione forfettaria dei costi): prova ne sia il record di aperture di partite Iva (574mila) registrato nell’ultimo anno utile per prenotare il regime dei minimi, scelto non a caso dal 33,8% delle nuove aperture.

È un fatto che la spinta decisiva al forfait l’abbia data proprio l’innalzamento della soglia d’accesso, che è stata unificata a 65mila euro (rispetto alle varie soglie differenziate che erano in vigore fino al 2018, ad esempio 30mila euro per i professionisti).