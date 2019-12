Regine delle flotte / Bmw Serie 3 Touring 330e phev

La ricarica alla spina arriverà anche sulla nuova Bmw 330e Touring, attesa nel 2020. Esteticamente si differenzia principalmente per lo sportellino sul parafango anteriore sinistro, che cela la presa per ricaricare la batteria agli ioni di litio da 12 kWh dalla rete elettrica. Un'operazione che, secondo l'unico dato fornito dalla Bmw, si effettua in 2 ore e 40 minuti all'80% da una presa da 3,7 kW.A bordo spiccano sia il cockpit digitale da 12,2” e il display centrale da 12,3” dell'infotainment, integrato dal sistema operativo Bmw 7.0 con l'assistente personale intelligente, ma che offre ancora solo Apple CarPlay. Il powertrain è composto dal benzina di 2 litri con 184 cv e da un'unità elettrica da 113 cv integrata nel cambio. In modalità full electric si possono raggiungere i 140 all'ora e percorrere fino a 66 chilometri.