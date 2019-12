Regine delle flotte / Ford Puma

Derivata dalla Ford Fiesta, la Puma cresce di 14 centimetri arrivando a 4.19 metri. Il design degli esterni è funzionale allo spazio a bordo, dove arriva uno spazio per i bagagli posteriori di 456 litri. Un vano di carico modulabile può ospitare comodamente oggetti fino a 112 cm di lunghezza. Passando alla connettività non manca il sistema di infotainment Sync 3 compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e gestibile tramite uno schermo touchscreen centrale da 8'' con funzione pinch&swipe. Il FordPass Connect assicura una connessione wi-fi hotspot con connettività disponibile fino un massimo di 10 dispositivi. Tra le motorizzazioni anche il 1.0 benzina EcoBoost mild hybrid a 48 Volt con potenze da 125 a 155 cv. La nuova Ford Puma monta 3 radar, 2 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni, racchiusi nel pacchetto Ford Co-Pilot, per la prima volta su un suv compatto.