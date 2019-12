Regine delle flotte / Renault Captur

Realizzata sulla piattaforma Cmf-B condivisa con l'ultima generazione di Renault Clio, la nuova Captur cresce in lunghezza di 11 centimetri arrivando a 4.23 metri. Questo si traduce in un maggiore spazio a bordo che si abbina ad una dotazione da segmento superiore a partire dalla guida autonoma di livello 2 fino all'ambiente connesso. A bordo spicca il grande schermo touchscreen da 9.3 pollici a sviluppo verticale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. il vano di carico è cresciuto di 81 litri (passando da 455 a 536 litri) grazie anche al divano posteriore scorrevole fino a 16 centimetri. Motori benzina e diesel con potenze da 95 a 155 cavalli e nuovo cambio automatico. Arriverà anche la versione ibrida E-Tech Plug 1.6 litri con 160 cavalli totali e fino a 65 chilometri in modalità completamente elettrica.