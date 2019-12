Regine delle flotte / Toyota Corolla

Due motorizzazioni ibride diverse sotto al cofano per la nuova familiare Toyota che è offerta solo nella variante a doppia alimentazione: si tratta nel primo caso del 1.800 cc da 122 cv o in alternativa del 2.000 cc da 180 cv, a disposizione, però, di una vettura sviluppata sulla nuova piattaforma modulare TNGA. Il risultato è interessante, sia dal punto di vista dello stile che per aerodinamica dell'auto e di conseguenza delle performance e del piacere di guida specie per la versione la Touring Sports. A bordo arriva la strumentazione a lancette tradizionali con display da 7 pollici personalizzabile e abbinato all'Head-up a colori da 10 pollici. A centro plancia risalta il display touch-screen a colori da 8 pollici, collegato al sistema multimediale Toyota Touch.Di serie anche il Toyota Safety Sense 2.0 con guida autonoma di livello 2.