Regionali, candidati “impresentabili” in Campania e Puglia La Commissione parlamentare antimafia rende noti i risultati del lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali

(foto Ansa)

La Commissione parlamentare antimafia rende noti i risultati del lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali

1' di lettura

Non ci sarebbe nessun “impresentabile”nelle liste per le regionali di Toscana, Liguria Marche e Veneto. In queste quattro Regioni, ha appreso l'Adnkronos, tutti i candidati dei vari partiti e liste collegati sarebbero risultati “puliti”. Ci sarebbero invece problemi con le liste in Campania e Puglia dove la posizione di alcuni candidati sarebbe al vaglio dell'organismo bicamerale d'inchiesta.

Atteso il “giudizio” della Commissione parlamentare antimafia

A metà pomeriggio la Commissione parlamentare antimafia renderà noti i risultati del lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali. Sarà lo stesso presidente Nicola Morra, al termine della seduta odierna delle ore 17, a comunicare le liste dei cosiddetti “impresentabili' per le Regioni e i Comuni sciolti per mafia che andranno al voto il 20 e 21 settembre. Oggi, per le ore 17, la commissione parlamentare Antimafia renderà noto l'elenco dei nomi dei cosiddetti “impresentabili”.