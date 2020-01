Emilia Romagna, guida al voto che potrebbe decidere le sorti del governo Alle urne dalle 7 alle 23 di domenica 26 gennaio: attenzione all’opzione voto disgiunto e alla doppia preferenza di genere di Andrea Marini

Regionali in Emilia Romagna, come si vota e gli errori da evitare

Sì al voto disgiunto, doppia preferenza di genere, croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due, soglia di sbarramento al 3% per le liste singole (ma possono entrare in consiglio anche le liste sotto questa soglia, purché il candidato presidente collegato abbia superato il 5%).

Il sistema di voto in Emilia Romagna, chiamata il 26 gennaio, dalle 7 alle 23 (lo spoglio inizia alle 23.01), all’elezione del nuovo presidente della Regione e del consiglio regionale, garantisce all'elettore quattro opzioni, ognuna con un effetto diverso. Un sistema che ha anche un ruolo determinante nella strategia dei candidati.

Scheda unica per consiglio e presidente

Come in altre Regioni, la votazione per l’elezione del presidente della Regione e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta nome e cognome dei candidati alla carica di presidente, nonché i contrassegni delle liste (o della lista singola) che lo appoggiano, affiancati da due righe per esprimere l’eventuale voto di preferenza.

Opzione voto solo al candidato presidente

Si può votare per il candidato presidente. In questo caso, il voto non si estende alla singola lista collegata o alla coalizione di liste collegate. Un meccanismo diverso da quello con cui si è votato nelle politiche del 4 marzo 2018, dove il voto dato solo al candidato nel collegio uninominale si estendeva anche alle liste.

