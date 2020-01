Terza proiezione Emilia, Bonaccini allunga su Borgonzoni: 49,7% a 44,7%. In Calabria Santelli avanti

Emilia-Romagna: proiezione Swg, Pd al 31,2% e Lega al 30%

Il Partito democratico al 31,2%, davanti alla Lega, al 31%. Sono i dati di lista che emergono dalla prima proiezione di Swg per la7. La lista Bonaccini presidente al 7,4%, E.R Coraggiosa al 4,4%, Europa Verde al 2,8%, Più Europa all'1,3%, Volt allo 0,5%. Fdi viene data all'8,3%, FI al 2,7%, Borgonzoni Presidente al 2,1%.

Salvini: grazie a italiani al voto

A pochi minuti dai primi exit poll e dalle prime proiezioni,e quindi a spoglio in corso, il segretario della Lega Matteo Salvini è intervenuto in conferenza stampa nel comitato elettorale di Borgonzoni. «Grazie ai milioni di italiani che hanno votato, chi sceglie si prende responsabilità chiunque abbia scelto, si è fatto carico pezzetto futuro del Paese», ha detto. «Mi prendo un pezzetto di merito di aver ri-coinvolto le persone ad andare a votare», ha aggiunto.

LA MAPPA DEL VOTO REGIONALE: 2014 E 2020

Boom affluenza in Emilia-Romagna

Il dato che emerge in maniera forte è quello dell’affluenza: dopo anni in cui è stata in caduta libera, in questa tornata elettorale è tornata a crescere in modo significativo. Alle ore 23 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 67,67%, 30 punti in più rispetto al 37,76% della precedente consultazione di riferimento del 2014. Alle Politiche del 2018, in Emilia-Romagna l’affluenza alle 19 era stata del 66%, mentre alle Europee del 2019 si era fermata al 55,2 per cento.

Test per il governo

Tutti i nodi rinviati nelle scorse settimane, verranno al pettine ora che le urne sono chiuse e che si contano le scede per capire chi ha vinto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla guida di un esecutivo a trazione M5S-Pd-Italia Viva e Leu, negli ultimi giorni ha invitato gli azionisti della maggioranza a mantenere sangue freddo: qualunque sia il responso che uscirà da questa tornata elettorale, la convinzione a Palazzo Chigi è che si possa e si debba dare all’azione del governo un orizzonte di legislatura, che porti al 2023 passando per l’elezione del presidente della Repubblica prevista nel 2022.

E-R, gaffe Lega,cordoglio Kobe con invito al voto

Gaffe, con conseguenti scuse, da parte dell’account di Lega Salvini Presidente che, nel twittare il cordoglio di Lucia Borgonzoni per la scomparsa di Kobe Bryant, ha allegato due hashtag elettorali sul voto di oggi. «#Borgonzoni: sconcerto per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, un grande uomo e un grande campione, che - si legge nel tweet - amava la nostra regione, l’Emilia Romagna, un pensiero commosso e un abbraccio alla sua famiglia. #26gennaioiovotolega#Borgonzonipresidente». Poco dopo le scuse: «A causa di un disguido tecnico è stato pubblicato un tweet errato sulla scomparsa di Kobe Bryant. Ci scusiamo per l’inconveniente».