Regionali, verso voto il 20 settembre: Pd-M5S uniti solo in Liguria, tensione nel centrodestra A parte alcune certezze come la ricandidatura dei governatori uscenti Zaia e Toti (centrodestra) e De Luca e Emiliano (centrosinistra), le alleanze tra Pd e M5s sul territorio sono per ora più un’eccezione che la regola, mentre il centrodestra fatica a trovare la quadra sul nome dei candidati in diverse regioni di Andrea Gagliardi e Andrea Marini

(/ AGF)

A parte alcune certezze come la ricandidatura dei governatori uscenti Zaia e Toti (centrodestra) e De Luca e Emiliano (centrosinistra), le alleanze tra Pd e M5s sul territorio sono per ora più un’eccezione che la regola, mentre il centrodestra fatica a trovare la quadra sul nome dei candidati in diverse regioni

4' di lettura

La data ormai sembra decisa. Il Governo intende fissare l’election day con regionali, comunali e referendum costituzionale domenica 20 e lunedì 21 settembre. In quei giorni saranno chiamati alle urne oltre 16 milioni di italiani per le elezioni in sette regioni (Puglia, Campania, Liguria, Veneto, Marche, Valle d'Aosta e Toscana). E in quelle date si voterà anche per il primo turno delle Comunali (oltre 1000 le amministrazioni coinvolte e 6,6 milioni gli elettori) e per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Puzzle da comporre

A poco più di quattro mesi dal voto il puzzle di candidati e alleanze è però ancora da definire. A parte alcune certezze come la ricandidatura dei governatori uscenti Luca Zaia e Giovanni Toti (per il centrodestra) e Vincenzo De Luca e Michele Emiliano (centrosinistra), le alleanze tra Pd e M5s sul territorio sono per ora più un’eccezione che la regola, mentre il centrodestra fatica a confermare i candidati in diverse regioni.

Il fattore Covid sulle coalizioni

Il Pd a guida Zingaretti punta a un’alleanza organica con i Cinquestelle, anche nei territori. Ma il coronavirus ha complicato la strategia. Di fatto solo in Liguria ci si avvia a una intesa. Anche nel centrodestra gli scenari si sono modificati: la Lega, pur rimanendo nei sondaggi primo partito in Italia (e quindi nel centrodestra), attorno al 26%, sta perdendo consensi. Insidiata da Fratelli d’Italia, nelle ultime rilevazioni attorno al 15% (in pratica alla pari con il M5S). Nuovi equilibri che rischiano di far saltare le vecchie intese sulle candidature risalenti all’anno scorso.

In Campania strada spianata per De Luca

In Campania, prima dello scoppio dell’epidemia, il Pd era disposto a convergere con i Cinquestelle sul nome del ministro dell’Ambiente Sergio Costa (già indicato al governo dal M5S stesso). Con l’attuale governatore dem uscente Vincenzo De Luca pronto a fare un salto nella compagine del governo Conte. Ma De Luca, diventato una figura di primo piano nella lotta al coronavirus, ha acquistato popolarità e i dem hanno deciso di confermarlo. Con i Cinquestelle che vedono in pole la candidatura di bandiera di Valeria Ciarambino. Mentre nel centrodestra Berlusconi punta tutto sull’ex presidente della Regione Stefano Caldoro (in quota Forza Italia), sgradito però al leader della Lega Matteo Salvini, che vorrebbe un nome nuovo.

In Puglia guerra Lega-Fdi

Complicata la situazione in Puglia. Il governatore uscente dem Michele Emiliano ha riguadagnato consensi per la sua gestione del coronavirus in Regione, senza convincere però M5s e Italia viva (che ha deciso di presentare liste in tutte le regioni al voto) ad appoggiarlo. Tanto che i Cinquestelle puntano sulla consigliera Antonella Laricchia. Ma anche il centrodestra è diviso. Si ripete il copione. Il candidato, in base agli accordi di coalizione, in questo caso spetterebbe a Fratelli d’Italia che sostiene l’ex governatore Raffaele Fitto, osteggiato però da Salvini che punta a un governatore al Sud e insiste su Nuccio Altieri, ex fittiano di ferro, presidente di Invimit, società di gestione del risparmio del Mef.