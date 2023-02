Regionali Lazio, Tajani: è voto di fiducia al governo. Meloni, Italia isolata? No, ora consapevole centralità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrodestra si è dato appuntamento a Roma per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, nelle elezioni del 12 e 13 febbraio. «Siamo l’unico Paese al mondo che non guadagna dallo smaltimento dei rifiuti: paghiamo altri Stati per farlo. Mancano i fatti. Vorrei vincere e vincere bene per dimostrare che questo governo sta lavorando bene, è un voto di fiducia non solo a Rocca ma a questo governo, che sta governando bene». È quanto ha sottolineato il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, intervenendo alla kermesse organizzata all’Auditorium Conciliazione di Roma. All’incontro hanno partecipato tutti i leader delle tre forze politiche di maggioranza: oltre a Tajani, la premier Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini.

Meloni, oggi come 10 anni fa la sfida è avere coraggio

«Nella vita serve coraggio e quella fu 10 anni fa la nostra parola d’ordine - ha detto Meloni nel suo intervento -. Senza paura di sfidare qualcosa che è più grande di noi. E’ esattamente quello che dobbiamo fare oggi. Abbiamo mantenuto gli impegni, facendo una destra moderna, rafforzare il centrodestra, senza mai abbassare la testa, o diventare una cosa diversa da quello che eri».

«Italia isolata? No, ora consapevole centralità»

«C’è chi dice - ha aggiunto Meloni - che l’Italia è isolata, è isolatissima, una tragedia...Ma non è possibile isolare l’Italia, è fondatrice dell’Ue, della Nato, nel G7, una delle nazioni più ricche nel mondo. Ma ora siamo consapevoli della sua centralità».

«Stato non tratta con mafia e con chi lo minaccia»

Un passaggio dell’intervento della premier è stato sulla lotta alla mafia. «Il 2023 - ha detto - sarà governo delle grandi riforme, daremo all’Italia riforma per far governare chi è eletto, una riforma della giustizia, perchè se hai una pena te la devi scontare tutta, vale per tutti. Lo stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia».

Salvini: cappa di silenzio, il Pd si prenderà una lezione

«Domenica - ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, aprendo il suo intervento alla kermesse a favore di Rocca - si vota in Lazio e in Lombardia, due regioni niente male, ma se vedi le tv e i grandi giornali, non ci siete, sembra non si voti. Mi sembra che ci sia una enorme cappa di silenzio su queste elezioni: siccome sanno che il Pd prenderà una lezione di cui se ne parlerà per i prossimi trent’anni non ne parla nessuno».