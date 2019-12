Regionali ma anche suppletive, i primi test elettorali del 2020

Difficile resta il dialogo con M5S che per le regionali ha il proprio candidato, Francesco Aiello, docente di politica economica all’Università della Calabria votato sulla piattaforma Rousseau (su 2.167 voti ha ottenuto 1.150 preferenze), toccato il giorno dopo l’ufficiliazazione della sua corsa elettorale dalle polemiche per un presunto abuso su una villetta a Carlopoli, nel catanzarese, che risulta di sua proprietà («una casa che non ho realizzato io» la replica).

Caduto nel vuoto l’appello lanciato da Callipo al capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio per correre assieme. L’imprenditore 73enne, già presidente della Confindustria calabrese dal 2001 al 2006, doveva essere inizialmente proprio il candidato del Movimento («ho tanti amici sia tra i parlamentari che fra gli attivisti»), in seguito era stato individuato dal Pd come l’esponente civico su cui far confluire i voti dei pentastellati. Ma dopo la fallimentare esperienza in Umbria , l’alleanza è saltata e Callipo correrà solo per i democratici.

Secondo i sondaggi (svolti prima della definizione delle candidature) il centrodestra parte in vantaggio.

Emilia Romagna, la “linea del Piave” per il Pd

Nella Regione da sempre amministrata dal centrosinistra le principali coalizioni si sono dimostrate più coese rispetto al caso calabrese. Le candidature definite da tempo: la partita si gioca tra il governatore uscente, Stefano Bonaccini (Pd), e la leghista Lucia Bergonzoni, ex sottosegretario nel primo governo Conte che ha contato da subito sul sostegno di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Come in Calabria, anche per l’Emilia Romagna il Movimento 5 Stelle ha scelto la corsa solitaria: i pentastellati misureranno le proprie forze con Simone Benini, 49enne piccolo imprenditore esperto di sistemi informatici e appassionato di apicultura, risultato il più votato su Rousseau con 335 preferenze.