Elezioni regionali, da Meloni a Conte: chi vince e chi perde

Che il centrodestra avrebbe vinto le regionali in Lombardia e Lazio era abbastanza scontato. Meno scontato era che le opposizioni dell’ex campo largo, con i loro candidati e nel loro complesso, avrebbero perso così tanto.

Il centrodestra esce più forte

Già, perché stando ai primi dati la forchetta è in entrambi i casi amplissima: secondo gli exit pool di Opinio-Rai il governatore leghista uscente Attilio Fontana vince con una percentuale tra il 49,5 e il 53,5% e lo stacco con il candidato del Pd appoggiato anche dal M5s Piefrancesco Majorino (tra il 33 e il 37%) è di oltre 15 punti laddove i sondaggi avevano pronosticato uno scarto di “soli” 10 punti mentre la candidatura dell’ex forzista Letizia Moratti appoggiata dal Terzo polo non sfonda, fermandosi tra il 9,5% e il 13,5%, e sembra togliere terreno più al Pd che al centrodestra. Ancora più eclatante il distacco tra il vincitore del centrodestra Francesco Rocca nel Lazio - città amministrata fon qui dal centrosinistra allargato (dal Pd al M5s ai renziani di Italia Viva) con il governatore Nicola Zingaretti - e il suo principale competitor Alessio D’Amato, sostenuto in questo caso anche dal Terzo polo di Calenda e Renzi: tra 50,5 a 54,5% contro 30-34%, con la candidatura solitaria del M5s Donatella Bianchi ferma tra il 10,5 e il 14,5% laddove alle politiche il M5s aveva raccolto il 15% nel voto di lista. Un arretramento vistoso, se si tiene conto che in Lazio le tre forze dell’opposizione sommate avevano oltre il 50% il 25 settembre.

L’astensione danneggia soprattuto il centrosinistra

La prima evidenza è che il forte astensionismo - stavolta la partecipazione ha superato di poco il 40% in entrambe le regioni - ha penalizzato soprattutto il centrosinistra. Ed è un dato abbastanza naturale. Perché se è vero che il fenomeno della disaffezione al voto è ormai cronicizzato ed è comune agli elettori di tutti i partiti, soprattutto nelle elezioni comunali e regionali dove non c’è nessun partito che ha in valori assoluti più voti rispetto alle politiche, è anche vero che la dissafezione si concentra in misura maggiore in quei partiti che non sono ritenuti vincenti: una parte di elettorato, in buona sostanza, non fiuta aria di vittoria e non si reca alle urne ritenendo che sia inutile.

Meloni e gli alleati guadagnano posizioni

Ma c’è dell’altro: un primo sguardo alle scelte di lista ci dice che il centrodestra nel suo complesso non solo tiene rispetto al risultato delle politiche del 25 settembre, ma cresce anche un po’: la luna di miele con gli elettori non sembra finita. In Lombardia gli alleati di Giorgia Meloni, lungi dall’essere fagocitati dal partito maggiore, mantengono le postazioni con il 14% della Lega e il 7% di Forza Italia. Semmai è il partito della premier a perdere qualche punto (dal 26 al 24%), ma probabilmente per l’effetto traino della lista del governatore Fontana attestatasi oltre il 5%.

Conte fallisce il soprasso sul Pd. Il Terzo polo non sfonda

In Lazio la crescita del centrodestra è più evidente: Fratelli d’Italia sale dal 31 al 33%, la Lega dal 6 al 7% e Forza Italia mantiene il 7% circa. Qui a perdere maggiormente nel fronte opposto è il M5s: dal 15% raccolto alle europee supera di poco il 12%. Insomma la scelta della candidatura solitaria non paga e l’annunciato sorpasso sul Pd non c’è alla prova dei voti reali: i dem infatti tengono sostanzialmente la posizione delle politiche (19%) attestandosi 16%, dal momento che va scontato l’effetto traino del 3% della lista civica che porta il nome del dem D’Amato. Flette un poco, invece, il Terzo polo: dall’8,4 al 6,5%.