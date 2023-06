Regionali in Molise, urne aperte. La posta in gioco per i partiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Urne aperte dalle ore 7 in Molise dove si vota oggi fino alle 23 e domani (dalle 7 alle 15) per le elezioni regionali. Un mini test (la regione è la meno popolosa e la meno estesa dopo la Valle d’Aosta) sotto l’attenzione della politica nazionale in quanto unica sfida elettorale dell’estate.

Tre candidati alla carica di governatore con le coalizioni che si presentano compatte all’elettorato: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle), sindaco di Campobasso sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (6 liste), Francesco Roberti (Forza Italia), sindaco di Termoli sostenuto dal centrodestra (7 liste) e Emilio Izzo, indipendente sostenuto dalla lista “Io non voto i soliti noti” (per simbolo ha scelto un maiale).

Sono 20 i consiglieri da eleggere oltre al presidente. Il governatore uscente è Donato Toma (Forza Italia) che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra e che non è ricandidato. Tra i candidati del centrodestra c’è anche l’ex presidente della Regione Michele Iorio.

Nella regione l’incidenza dei residenti fuori dai confini nazionali è altissima. Gli aventi diritto al voto sono 327.805, ma tra questi ci sono 85mila residenti all’estero.

La presenza dei big

Solo la premier Giorgia Meloni non è venuta in regione per la campagna elettorale, per il resto c’erano tutti: da Matteo Salvini, che in Molise si è visto in un mese quattro volte, a Giuseppe Conte, che ci ha trascorso due giorni interi e a Elly Schlein. Per il complicato matrimonio fra M5S e Pd le urne molisane sono un momento di prova. Dopo giorni di incroci d’agende e di valutazioni sul cosa sarebbe stato meglio fare, Schlein e Conte non si sono mai presentati l’uno accanto all’altra alle telecamere per una dichiarazione e non hanno condiviso un comizio: la segretaria del Pd e l’ex premier si sono visti - a favore di fotografi - per un caffè di 40 minuti in un bar a Campobasso (presente Nicola Fratoianni, lader di Sinistra italiana). Un incontro informale per evitare che l’inizitiva acquistasse un valore che andasse oltre il Molise, da locale a nazionale. A fine aperitivo Conte ha tenuto il suo comizio in città, Schlein è andata a Termoli per un incontro pubblico.