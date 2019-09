Regionali, possibili accordi Pd-M5s: tra desistenze e candidati civici Il primo stress test per il governo giallorosso sarà il voto anticipato in Umbria il 27 ottobre prossimo. Dal momento che la presentazione dei candidati va fatta un mese prima, ci sono solo 15 giorni per trovare un accordo tra Pd e M5s per tentare di fermare la candidata del centro-destra Donatella Tesei, senatrice della Lega di Emilia Patta

Mentre ancora non è chiusa la partita dei sottosegretari, i due neo alleati di governo sembrano già dividersi sulla prospettiva di estendere l’alleanza a livello locale: con il Pd che apre e il M5s che frena ma non chiude del tutto. «Il tema delle alleanze alle regionali non è all’ordine del giorno. Ci sono temi importanti da affrontare a provvedimenti da realizzare in tempi celeri a favore dei cittadini. Rimaniamo concentrati sulle cose concrete come il taglio dei parlamentari e l’abbassamento delle tasse», è la risposta pentastellata alla proposta del Pd.

Proposta venuta in primis dal ministro Dario Franceschini con un’intervista a Repubblica («subito alleanza con il M5s alle regionali, è difficile ma dobbiamo provarci per battere questa destra pericolosa»), e poi rilanciata dallo stesso segretario. «L’idea di Franceschini è corretta - è il ragionamento di Nicola Zingaretti -. Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l’Italia perché non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?».

Il tema c’è, soprattutto guardando al test più importante, quello dell’Emilia Romagna al voto a gennaio. Ma forse la tempistica è poco azzeccata, considerando che il governo Conte 2 deve ancora davvero partire. Tanta fretta da parte di un politico accorto come Franceschini ha tuttavia una spiegazione: il primo stress test per il governo giallorosso sarà il voto anticipato in Umbria il 27 ottobre prossimo, e dal momento che la presentazione dei candidati va fatta un mese prima il conto è presto fatto. Ci sono solo 15 giorni per trovare un accordo tra Pd e M5s per tentare di fermare la candidata del centro-destra Donatella Tesei, senatrice della Lega, spinta da un Matteo Salvini che già sta battendo il territorio palmo a palmo.

