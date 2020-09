Regionali, sul rischio delle file ai seggi il Viminale mobilita la Protezione civile Circolare ai prefetti: le associazioni di volontariato daranno assistenza agli anziani e le persone più fragili di Marco Ludovico

Referendum sul taglio dei parlamentari: ecco le regole del voto

Circolare ai prefetti: le associazioni di volontariato daranno assistenza agli anziani e le persone più fragili

Le regole COVID-19, il meteo torrido, le file probabili davanti ai seggi per il voto di domenica e lunedì, il rischio di svenimenti: il Viminale allerta i prefetti. E chiede aiuto alla Protezione civile per evitare difficoltà alle persone più fragili, innanzitutto gli anziani. La circolare del ministero dell’Interno, guidato da Luciana Lamorgese, è partita stamattina, diramata a tutti i prefetti e predisposta dal capo dipartimento per gli affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia.

Il ministro ha seguito con particolare attenzione il tema: in un momento di particolare difficoltà sociale non sarebbero ammissibili inefficienze nell’organizzazione della macchina elettorale o, peggio ancora, disagi per i cittadini. Soprattutto i più deboli.

L’assistenza dei volontari della Protezione civile

«Il dipartimento della Protezione civile ha assicurato la disponibilità del Volontariato della protezione civile a svolgere, se chiesto dalle autorità competenti, anche l’attività di assistenza agli elettori» rende noto ai prefetti il Viminale. Ogni territorio, infatti, e ogni comune hanno le associazioni di volontariato di protezione civile.



Il dipartimento guidato da Angelo Borrelli ha già confermato l’eventuale attivazione vista la situazione inedita - sono le prime elezioni con il Covid-19 - ma poi toccherà ai primi cittadini garantire l’entrata in servizio dei volontari locali. Al momento non è possibile fare previsioni numeriche sui volontari coinvolti. Ma potrebbero essere migliaia anche se il rischio di file si concentrerà soprattutto nelle regioni dove si vedrà un’affluenza consistente.

Ruoli e compiti di assistenza

La circolare del ministero dell’Interno parla di attività di assistenza agli elettori «specie se anziani, al di fuori degli edifici che ospitano sezioni elettorali, per le attività di informazione circa le misure di sicurezza sanitaria volte a prevenire rischi di contagio». Di certo non si vedranno dentro i seggi lunghi stazionamenti o capannelli in attesa del voto: ogni possibilità di assembramento va scongiurata senza eccezioni.

Se l’attesa per votare si svolgerà dunque fuori dalle scuole o gli altri palazzi sede di voto, il rischio è di stare a lungo sotto il sole con la temperatura torrida di questi giorni. La circolare non lo dice ma nella tradizione del volontariato è implicita anche l’assistenza con la fornitura di bottigliette d’acqua o altri mezzi per rendere sostenibile il tempo da trascorrere prima del voto.