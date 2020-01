Regionali, Zingaretti: un immenso grazie alle Sardine. Berlusconi: se c'é democrazia ridare parola elettori «Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un’emozione, dopo settant’anni per la prima volta c’è stata una partita», ha sottolineato l’ex vicepremier

«I dati che stanno emergendo confermano per fortuna una grande vitalità dell’elettorato che ha partecipato in massa. Un immenso grazie al movimento delle sardine». Lo ha detto Nicola Zingaretti, parlando fuori dal Nazareno quanto lo spoglio delle schede elettorali in Emilia Romagna e Calabria era ancora in corso ma già il segretario della Lega Matteo Salvini aveva commentato le prime indicazioni uscite dal voto.

«Ora governo è più forte, rilanci»

Il voto, ha continuato il segretario del Pd, «rafforza il governo perché innanzitutto Salvini ha cercato di dare una spallata al governo. Si è voluto dare al voto un aspetto politico e questo tentativo è fallito: la maggioranza esce più forte, dobbiamo non essere pigri e Conte deve rilanciare l'azione in modo ancora più forte su temi concreti. Le tasse, il lavoro, la scuola, l'università, la ripresa economica. La maggioranza esce rincuorata mi auguro con meno problemi e più concretezza».

«Travaglio M5S è sotto gli occhi di tutti»

«Non mi permetto di dire nulla al M5s, ma c'è un travaglio che è sotto gli occhi di tutti», ha sottolineato il segretario del Pd, che ha invitato il M5s a riflettere: «Si sta tornando ad un sistema bipolare. Come accaduto in Calabria e in Emilia Romagna si sceglie trai due principali contendenti: lo dico - ha messo in chiaro Zingaretti - da alleato e non da avversario».

Renzi: vittoria bellissima, ora al lavoro

Sempre rimanendo alle forze politiche di maggioranza, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato di «vittoria nettissima e bellissima». «Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini - ha scritto su twitter -: vittoria nettissima e bellissima, merito di un grande presidente. Buon lavoro anche a Jole Santelli. Archiviata la campagna elettorale, adesso, tutti al lavoro».

Berlusconi: se c'é democrazia ridare parola elettori

Anche l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha voluto commentare i primi dati. «Ora si apre una fase nuova, nella quale, se la parola democrazia ha ancora un senso, si dovrà cambiare governo rendendo la parola agli elettori». Così Silvio Berlusconi in una telefonata a Jole Santelli nel corso della sua conferenza stampa.