Regionali, da Berlusconi a Zingaretti leader tutti in Umbria prima del voto Oggi a Perugia incontro di Matteo Salvini,<b/>Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni a Perugia, prova generale della manifestazione di sabato a Roma a piazza San Giovanni. Il leader del Pd in Umbria da venerdì a domenica di Andrea Gagliardi

2' di lettura

A dieci giorni dalle elezioni regionali in Umbria, la campagna elettorale è ormai al rush finale. E tutti i principali big politici nazionali sono in campo per tirare la volata ai due candidati: Donatella Tesei per il centrodestra e Vincenzo Bianconi appoggiato da Pd e M5s. Oggi il leader della Lega Matteo Salvini, che da settimane gira l’Umbria in lungo e in largo, è nel pomeriggio prima a Terni e poi a Perugia per la conferenza stampa congiunta con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni al Park hotel, prova generale della manifestazione di sabato a Roma a piazza San Giovanni. Per il leader di Forza si tratta di una due giorni in regione. Venerdì mattina 18 ottobre Berlusconi farà una passeggiata in corso Vannucci in occasione di Eurochocolate con il patron Eugenio Guarducci e con il sindaco Andrea Romizi. Quindi visita in Comune e poi conferenza stampa all’hotel Brufani.



Il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti sarà in Umbria da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Parteciperà a una serie di incontri e dibattiti in varie città della regione per sostenere la candidatura a presidente della Regione di Vincenzo Bianconi. Venerdì a Narni e Foligno

Sabato a Città di Castello, al lungolago di Passignano e a Marsciano. La visita si chiuderà nella mattinata di domenica a Norcia con iniziative e incontri dedicati al tema della ricostruzione.

Sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) gli elettori chiamati alle urne domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea

legislativa della undicesima legislatura (2019-2024).