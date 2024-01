Regionali in Sardegna, tra strappi e liti in famiglia è caos pre-elettorale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tra strappi e contrapposizioni scoppia il gran caos pre elettorale. Con scissioni, fughe in avanti e ripensamenti. Lo scenario è quello delle elezioni regionali della Sardegna in programma il 25 febbraio. A pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste con i candidati consiglieri e poi quelle dei candidati alla carica di presidente e dei collegamenti alle liste, si naviga in acque parecchio agitate. Da destra a sinistra, il risultato non cambia.



Il muro contro muro del centrodestra

Lo schieramento di centrodestra deve fare i conti con le divisioni e contrapposizioni. Perché ancora non è stato ricucito lo strappo tra Fratelli d’Italia che esprime come candidato alla carica di governatore il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e la Lega che, assieme al Partito Sardo d’Azione, punta sulla conferma dell’uscente Christian Solinas . E proprio mentre Truzzu inizia la sua campagna elettorale con incontri e iniziative, i mediatori cercano di rammendare lo strappo, con l’intento di riportare nell’alveo del centrodestra la Lega e i sardisti con l’obiettivo di far fare un passo indietro a Solinas. La discussione tra le due componenti, dopo il nulla di fatto dei tavoli regionali si sposta ora su quelli nazionali dove la questione sarda sarà affrontata nell’ambito di un “discorso più ampio” e in un mosaico più complesso.

Loading...

Elezioni Sardegna, Truzzu: "Dobbiamo parlare a tutti"

Il terzo nome

A complicare il quadro di centrodestra, anche se si ipotizza una ricomposizione, c’è la posizione assunta da Alessandra Zedda, dirigente di Forza Italia, ex assessora al Lavoro ed ex vice presidente di Solinas in questa legislatura. L’ex esponente azzurra ha depositato il simbolo e annunciato una sua candidatura con un polo civico. Una scelta che potrebbe però tornare indietro, in caso di riunione dell’intero schieramento di centrodestra guidato da Paolo Truzzu. Come dire, tutti assieme ma senza Solinas.

Due candidati per il centrosinistra

Non viaggia in acque più serene il centrosinistra dove la scissione si è consumata da tempo e in pista ci sono Renato Soru e Alessandra Todde. Soru (fondatore di Tiscali), ex governatore della Sardegna in quota centrosinistra nel 2004 (sconfitto poi nel 2009 dall’azzurro Cappellacci) corre con uno schieramento di liste autonomiste e indipendentiste ed ex esponenti del Pd. Dalla settimana scorsa il suo schieramento deve fare a meno della formazione dei Progressisti, il partito di riferimento di Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari che ha deciso di sostenere Alessandra Todde, la numero due del Movimento Cinque Stelle, attuale deputata e in passato sottosegretaria e vice ministro del Mise che, nell’ambito dell’esperimento del cosiddetto “Campo largo”, corre in alleanza con il Partito democratico e altre formazioni civiche.

Avversari in famiglia

Nello schieramento di centrosinistra si consuma poi anche un’altra contrapposizione. A correre con il Partito democratico a sostegno di Alessandra Todde c’è Camilla Soru, consigliera comunale Dem a Cagliari e figlia di Renato. Proprio Camilla Soru, qualche settimana fa, aveva lanciato un appello, senza risultati concreti, affinché il padre facesse un passo indietro.