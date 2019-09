Umbria, Di Maio candida la sindaca di Assisi. Pd: sorpresi, sosteniamo Fora L’annuncio di Di Maio sul Blog delle Stelle spiazza i Dem, che dicono di attendere «da giorni» la risposta su un altro candidato, l’esponente civico Andrea Fora

«Il nome che abbiamo proposto come candidata presidente è l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo». Così scrive il leader politico M5S Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle in vista del voto regionale in Umbria, invitando gli iscritti a esprimere il loro parere sul “patto civico per l’Umbria” attraverso la piattaforma Rousseau.

Ma per i Dem il candidato da sostenere è un altro: «Sorprendono le parole di Luigi Di Maio - scrive in una nota il commissario Pd dell’Umbria, Walter Verini - da giorni, in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora».

Fora, presidente di Confcooperative, è esponente civico alla guida di una coalizione appoggiata anche dal Pd e non è chiaro se se la candidatura di Proietti proposta dal M5s potrà mutare lo scenario. La sindaca di Assisi è stata eletta come civica alla guida della lista Assisi domani. In Giunta anche Pd e Cristiano riformisti.