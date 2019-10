Regionali in Umbria, no al voto disgiunto e sì alla doppia preferenza: ecco come si vota I cittadini umbri sono chiamati alle urne il 27 ottobre dalle 7 alle 23 di Andrea Marini

2' di lettura

Niente voto disgiunto, doppia preferenza di genere, croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due, soglia di sbarramento al 2,5% per le liste singole. Il sistema di voto in Umbria, chiamata il 27 ottobre febbraio, dalle 7 alle 23 (lo spoglio inizia alle 23.01), all’elezione del nuovo presidente della Regione e del consiglio regionale, garantisce all’elettore tre opzioni, ognuna con un effetto diverso.

Scheda unica per consiglio e presidente

Come in altre Regioni, la votazione per l’elezione del presidente della Regione e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta nome e cognome dei candidati alla carica di presidente, nonché i contrassegni delle liste (o della lista singola) che lo appoggiano, affiancati da due righe per esprimere l'eventuale voto di preferenza.

Opzione voto solo al candidato presidente

Si può votare per il candidato presidente. In questo caso, il voto si estende alla singola lista collegata o alla coalizione di liste collegate. Un meccanismo simile a quello con cui si è votato nelle politiche del 4 marzo 2018, dove il voto dato solo al candidato nel collegio uninominale si estendeva anche alle liste.

Il voto a presidente e a una lista collegata

Si può votare per un candidato presidente e per una lista, tracciando un segno sul nome del candidato presidente e un segno sul simbolo della lista collegata (o una sola delle più liste collegate). In questo caso, l’elettore sceglie di premiare non solo il candidato governatore, ma anche una delle liste che lo appoggiano (una opzione che ha tanto più valore quando a sostenere un aspirante presidente della Regione ci siano più partiti).

Croce solo sulla lista e no al voto disgiunto

Nel caso in cui l’elettore esprima un voto solo a favore di una lista, questo si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente della Regione con la stessa collegato. Non è possibile il cosiddetto voto disgiunto (opzione presente invece in altri sistemi elettorali regionali, come Lazio e Lombardia, e nella legge elettorale per i comuni): è nullo il voto di chi traccia una croce su una lista e un’altra croce sul nome di un candidato presidente della Regione non collegato alla lista votata.