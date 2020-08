Regionali: venerdì e sabato la presentazione delle liste, ecco tutte le sfide Sarà una sfida tra Pd e alleati di centrosinistra (ma senza i renziani di Italia Viva in Liguria, Veneto e Puglia) e il centrodestra unito. Pd-M5S alleati solo in Liguria di Andrea Marini

Sarà una sfida tra Pd e alleati di centrosinistra (ma senza i renziani di Italia Viva in Liguria, Veneto e Puglia) e il centrodestra unito. Pd-M5S alleati solo in Liguria

Il via libera alle intese locali con il Pd votato dagli attivisti M5S su Rousseau non farà in tempo ad avere effetti sulle prossime elezioni regionali. Le liste andranno presentate entro venerdì 21 e sabato 22 agosto. L’unico accordo formalizzato, quello in Liguria, era già stato ufficializzato da giorni. Nelle altre Regioni al voto, vale a dire Veneto, Marche, Toscana, Puglia e Campania (si vota anche in Valle d’Aosta, ma qui il presidente non è eletto direttamente dai cittadini, ma solo successivamente dal consiglio regionale), sarà una sfida tra Pd e alleati di centrosinistra (ma senza i renziani di Italia Viva in Liguria, Veneto e Puglia) e il centrodestra che vede uniti Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Con il M5S destinato a giocare un ruolo marginale.

Centrosinistra: leadership di Zingaretti alla prova

A rischiare di più è il centrosinistra, che potrebbe dover cedere al centrodestra Marche e Puglia (e, nello scenario più infausto per i dem, anche la Campania). In caso di sconfitta 5-1 (mantenendo la sola roccaforte Toscana) o anche 4-2, la leadership di Nicola Zingaretti rischia di essere messa pesantemente in discussione. Da verificare il ruolo dei renziani di Italia Viva, che si sono presentati da soli nelle regioni in cui il centrosinistra ha meno possibilità di vincere (Liguria, Veneto e Puglia). Occhi puntati sulla Toscana, patria di Matteo Renzi, dove Iv punta a stare tra il 5 e il 10% risultando determinante per la vittoria del candidato di centrosinistra.

Centrodestra: l’occasione di Fratelli d’Italia

Se si esclude la riconferma di Luca Zaia in Veneto, l’unico candidato governatore leghista in gioco è Susanna Ceccardi in Toscana. Una sfida improba per Matteo Salvini, che rischia una sconfitta sonora come quella della sua Lucia Borgonzoni in Emilia Romangna del 26 gennaio scorso. Ma Salvini si rifarà nelle amministrative del prossimo anno, avendo ottenuto dagli alleati la scelta dei candidati nelle principali città al voto. Per Fratelli d’Italia, invece, l’occasione per il salto di qualità è grande: i suoi due candidati governatori, Francesco Acquaroli nelle Marche e Raffaele Fitto in Puglia, potrebbero strappare le due Regioni al centrosinistra. In questo caso la leader di FdI Giorgia Meloni diventerebbe un serio concorrente di Salvini per la leadership del centrodestra. Più difficile appare la sfida di Stefano Caldoro, voluto da Forza Italia, in Campania.

Veneto: Zaia verso la vittoria boom

Il Veneto la riconferma del leghista Luca Zaia, appoggiato da tutto il centrodestra, non è in discussione. Da verificare è l’entità della vittoria, che spinta anche dalla popolarità guadagnata con la gestione dell’emergenza Covid, potrebbe arrivare tra il 70 e l’80%. Percentuali che potrebbero anche portare Zaia a contendere a Salvini la leadership del Carroccio. È indicativo che nel centrosinistra nessun big sia sceso in capo per sfidare Zaia, che dovrà vedersela con il civico ex vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, che non sarà sostenuto da Italia Viva, che corre con la senatrice Daniela Sbrollini. La scelta di un candidato civico per il Pd non ha avuto alcun effetto sui 5 stelle, che correranno da soli con l’ex deputato Enrico Cappelletti (comunque con poche chance di incidere sulla contesa).

In Liguria Toti in vantaggio sull’intesa M5S-Pd

La Liguria, patria di Beppe Grillo (sponsor principale del governo giallorosso di Conte), è l’unica regione in cui è stata raggiunta l’intesa tra M5S e Pd, che hanno deciso di convergere sul giornalista Ferruccio Sansa. Una decisione che ha portato Italia Viva alla rottura: l'ex preside della facoltà di Ingegneria di Genova, Aristide Massardo, sarà il candidato dei renziani. Tuttavia sarà difficile spodestare il governatore uscente Giovanni Toti, appoggiato da tutto il centrodestra (anche da Fi, nonostante Toti, tra gli azzurri considerati più vicini al Carroccio, abbia lasciato il partito di Silvio Berlusconi per fondare il suo movimento “Cambiamo!”).