Zingaretti, Conte, Di Maio, Salvini, Meloni: chi ha vinto e chi ha perso le elezioni Metà dei voti pentastellati in Toscana e in Puglia sono andati al candidato dem garantendogli la probabile vittoria di Barbara Fiammeri

Referendum e regionali: ecco le proiezioni

Nicola Zingaretti lo ha ripetuto anche in queste ore: «Se ci fossimo alleati avremmo vinto quasi ovunque». Forse il segretario dem esagera. Ma è evidente che se verrà confermata la vittoria del centrosinistra in Toscana e in Puglia un ruolo decisivo lo hanno avuto quegli elettori pentastellati che hanno deciso di convergere sul candidato del Pd sconfessando la linea del vertice M5S che ha puntatto sulla corsa in solitaria. Un risultato che rafforza il Governo e mette in difficoltà il centrodestra.

I voti decisivi per la vittoria di Giani ed Emiliano

Sono i numeri a confermarlo. Alle ultime europee del maggio 2019 in Toscana il Pd aveva mantenuto il primato con il 33% (ancora non c’era stata la scissione renziana e la nascita di Italia viva) ma la coalizione di centrodestra era oltre il 42%, mentre il M5s aveva fatto registrare il 12,7. Ancora più evidente in Puglia. Lì i partiti del centrosinistra erano andati malissimo , sotto il 30%, mentre quelli del centrodestra erano al 45% e il M5s, pur avendo perso una valanga di voti, era rimasto il primo partito con il 26%. Ebbene, tanto in Toscana che in Puglia i candidati M5s hanno ottenuto la metà dei voti rispetto a un anno fa. Buona parte di questi voti sono stati decisivi per far vincere Eugenio Giani e Michele Emiliano.

Zingaretti rivendicherà con forza il risultato

È questo il dato politico che emerge dal voto. In che modo questo si rifletterà sull’Esecutivo e sui rapporti tra i soci di maggiaranza è però un’altra storia. Certamente Zingaretti si farà sentire.Alla vigilia del voto era ritenuto quello più a rischio, adesso il segretario del Pd rivendicherà con forza il risultato

Di Maio e la leadership del movimento

Luigi Di Maio Lo ha già capito. Pur enfatizzando il risultato del referendum ha espresso un giudizio critico sul suo partito per come ha deciso di presentarsi alle Regionali, ovvero di non fare l’alleanza con il Pd. E non basterà a confutarla ricordare che in Liguria, dove l’alleanza si è fatta, a prevalere è stato il centrodestra. Che le Regioni in bilico fossero Puglia, Toscana e Marche era noto. Ma soprattutto queste erano le Regioni governate dal loro alleato, il Pd. Una presa di posizione con cui Di Maio si presenterà ai prossimi Stati generali programmati da M5s e nei quali si deciderà la leadership del Movimento.

Conte dovrà fare i conti con l’alleato galvanizzato

Anche il premier tira un sospiro di sollievo. Se il Pd fosse crollato gli effetti sul Governo si sarebbe fatto sentire. Adesso però Giuseppe Conte dovrà fare i conti con un alleato galvanizzato, che già alla vigilia del voto chiedeva “un cambio di passo” : Recovery fund e Mes sono in cima alla lista ma dietro le quinte forse già si lavora per qualche new entry.