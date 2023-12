Regione Lazio: dai fondi europei 140 milioni di euro per 52 progetti di sviluppo urbano

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Regione Lazio ha presentato le strategie territoriali per il Pr (Programma regionale ) cofinanziato dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) per il periodo 2021-2027, il cui scopo è sostenere e promuovere lo sviluppo delle aree urbane medie (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo) e di Roma Capitale. Il programma investe 140 milioni di euro su 52 progetti di sviluppo urbano, con interventi di trasformazione digitale, rigenerazione urbana, promozione del turismo e dell’offerta culturale, transizione energetica, mobilità sostenibile, per lo sviluppo economico e l’inclusione sociale.

Angelilli "Con strategie territoriali scatto in avanti Regione Lazio"

A questi fondi si aggiungono 40 milioni del Programma Fse Lazio 2021-2027 che finanzia con le risorse del Fondo sociale europeo interventi per l’occupabilità e l’inclusione sociale e 5 milioni di euro per investimenti in digitalizzazione delle imprese che operano nelle aree delle Strategie Territoriali. «È un contributo tangibile all’azione di riqualificazione di spazi e edifici pubblici ma anche di sostegno allo sviluppo dei servizi digitali delle Amministrazioni - ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio -. Il proficuo lavoro di confronto e supporto svolto in questi mesi tra la Regione e i Comuni prosegue adesso con l’obiettivo di realizzare i progetti e concretizzare quanto previsto dalle politiche di coesione».