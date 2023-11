Regione siciliana, via libera a riprogrammazione dei Fondi Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera della Commissione europea alla riprogrammazione di poco più di 800 milioni di Fondi europei della Sicilia. Una decisione, quella di Bruxelles, che potrebbe consentire alla Regione di chiudere la programmazione del Po Fesr Sicilia 2014-2020 e che era già passata al vaglio del Comitato di sorveglianza tenuto a Palermo alla fine di luglio.

La riprogrammazione

In quella sede la Regione aveva presentato una proposta di riprogrammazione per 823,5 milioni che puntava sulla creazione di un nuovo asse prioritario, denominato “Safe Fesr”, con una dotazione di 369,5 milioni destinati alle piccole e medie imprese colpite dal caro-energia e per le famiglie vulnerabili (al suo interno “Bonus energia Sicilia” e “Bonus energia famiglie” nazionale); sull’inserimento nell’asse 1 “Ricerca e innovazione” del grande progetto “Ipcei Microelettronica” da 68 milioni, per il potenziamento di tecnologie chiave e componenti innovative (soprattutto nei settori dell’industria automobilistica e dell’internet delle cose). Previsti anche circa 50 milioni per incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per il sostegno agli investimenti delle imprese siciliane e altri 70 milioni per finanziare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando Misura A “Finanziamento agevolato a tasso zero”, gestito da Irfis. Previste anche misure per la tutela del territorio, attraverso la lotta al dissesto idrogeologico e al potenziamento degli interventi nel campo della depurazione delle acque, per agevolare l’uscita della Sicilia dalla procedura di infrazione attivata dall’Ue.

Renato Schifani: «Manovra correttiva da 800 milioni»

«L’approvazione della riprogrammazione con le misure correttive, approvate sia dalla giunta regionale sia dalle competenti commissioni dell’Ars e sottoposte lo scorso luglio al Comitato di sorveglianza – spiega il presidente della Regione, Renato Schifani –, rappresenta un passaggio importante, non scontato, che testimonia la bontà del lavoro svolto. Questo ci fa ben sperare nella possibilità di avere concorso in modo determinante alla riduzione dell’area di rischio di perdita delle risorse stimate in oltre un miliardo all’atto del mio insediamento. Oltre alle previsioni di spesa formulate dai dipartimenti per oltre un miliardo di euro, è prevista una manovra correttiva da oltre 800 milioni di euro che, da un lato, risponde alla necessità mettere in sicurezza i fondi a rischio utilizzando al meglio le risorse non impiegate nel poco tempo rimasto, dall’altro è orientata a inserire alcune misure correttive di compensazione in favore di cittadini e imprese, per dare risposte strategiche al territorio».

Il monitoraggio della Commissione

La riprogrammazione di questi fondi fa il paio con l’impegno da parte dei dipartimenti della Regione siciliana a spendere in tempo utile a evitare il disimpegno oltre un miliardo di euro. Il monitoraggio della Commissione è costante: ieri (lunedì 27 novembre) erano a Palermo il team leader della Dg Regio della Commissione Ue Luca Mattiotti e il co-desk officer per la Sicilia, Andrea Floria i quali per tutto il giorno hanno incontrato, oltre al direttore generale del dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares, i dirigenti dei vari dipartimenti regionali per fare il punto sull’avanzamento della spesa del Po Fesr 2014-2020 e sull’avanzamento del Po Fesr 2021-2027.