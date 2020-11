Regioni, dalla Lombardia al Piemonte ecco chi passa in zona arancione. E chi rischia la rossa Dal report di venerdì del Ministero della Salute dovrebbe emergere con chiarezza il rallentamento del contagio da coronavirus. Ma sono a rischio zona rossa Sicilia e Basilicata di Andrea Gagliardi

Dal report di venerdì del Ministero della Salute dovrebbe emergere con chiarezza il rallentamento del contagio da coronavirus. Ma sono a rischio zona rossa Sicilia e Basilicata

2' di lettura

L’Italia si avvia a cambiare i colori della mappa del rischio. Con il report di venerdì del Ministero della Salute dovrebbe emergere con chiarezza il rallentamento del contagio da coronavirus. E per la prima volta, in base alle ordinanze del ministro Speranza attese tra sabato e domenica, alcune regioni dovrebbero migliorare la loro classificazione. Lombardia, Piemonte dovrebbero passare infatti dallo stadio rosso di massimo rischio assegnatogli per prime con il Dpcm del 3 novembre, ad arancione

Lombardia e Piemonte verso la zona arancione

La Lombardia aspetta il passaggio da «zona rossa» a «arancione» dalla prossima settimana. Con il report di venerdì dovrebbe emergere con chiarezza il rallentamento del contagio da coronavirus, con un Rt che nella zona di Milano e Lodi è sceso sotto l'1. Un fatto incoraggiante, considerando che l'area metropolitana del capoluogo finora è stata quella maggiormente in difficoltà, tra numero di positivi e saturazione ospedaliera. Anche il Piemonte è sempre più vicino alla zona arancione. I dati sono in miglioramento da due settimane. «saremo arancioni tra l'1 e il 3 di dicembre» ha assicurato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. E ha aggiunto: «L'Rt quando andammo in zona rossa era 2.16 e nell'ultimo report di venerdì era di 1.1. Questo vuol dire che il 'contachilometri' del contagio ha rallentato e rallentato molto»

Loading...

Val d’Aosta e Calabria restano rosse

Sembrerebbe invece non essere ancora arrivato il momento per un allentamento nelle altre regioni rosse, che trascorse tre settimane minime necessarie, avrebbero in teoria la possibilità di cambiare colore: Valle d’Aosta e Calabria. Su quest’ultima pesa un tracciamento completamente saltato. Mentre la regione alpina non è ancora riuscita a far calare la pressione sulle terapie intensive.

A rischio Sicilia e Basilicata

Incerta la situazione di Puglia e Sicilia, entrambe per il momento arancioni. Nella prima si registra una forte frammentazione provinciale con Foggia e Barletta-Andria-Trani più colpite dal contagio rispetto ad altri territori. In Sicilia si attende il termine dell’ispezione dei Nas inviati dal ministero della Salute dopo il caos sui possibili dati truccati. Non è escluso un passaggio in zona rossa. A rischio zona rossa anche la Basilicata, malgrado il suo passato praticamente “covid free”. In controtendenza, la piccola regione (arancione dallo scorso 11 novembre) ha fatto registrare infatti il 25 novembre il record di positivi: 380 su 2.585 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'indice lucano di contagio è ora il più alto (1,46) in Italia e di conseguenza nei prossimi giorni la regione potrebbe passare in zona rossa, anche se andranno verificati pure tutti gli altri parametri, a cominciare da quello dei posti ancora a disposizione nelle terapie intensive. Per ora, la certezza è che in tutte le scuole di ogni ordine e grado la didattica a distanza resterà obbligatoria fino al prossimo 3 dicembre.