Regioni, verso misure condivise: dal green pass alle vaccinazioni in vacanza

Friuli, Molise e Sardegna da lunedì prossimo, 31 maggio, diventeranno zona bianca e potrebbero essere le prime Regioni a sperimentare l’addio al coprifuoco anche se è molto più probabile che vinca la linea della prudenza che preveda anche l’avvento di una «zona bianca rafforzata» in caso di aumento dei contagi.

Il “caso Sardegna”, la prima Regione ad entrare in zona bianca addirittura nel marzo scorso dove c’è rimasta però solo due settimane scivolando poi direttamente in zona rossa, ha fatto scuola e quindi potrebbe prevalere la cautela con l’asticella del coprifuoco che almeno in questa prima fase si potrebbe spostare nelle regioni «bianche» alle 24, mentre nel resto dell’Italia (tutta gialla) resterebbe alle 23 fino al 7 giugno, in attesa della eliminazione per tutti dal 21 giugno.

Al ristorante senza limiti: le ipotesi allo studio

Ma si studia anche la possibilità di consentire, sempre in zona bianca, di andare al ristorante senza più limitazioni togliendo il tetto attuale delle 4 persone al tavolo che oggi si può derogare solo se si è conviventi, una scelta necessaria questa in vista dell’estate e dell’arrivo dei turisti a cui rendere la vita più facile.

Sul tavolo c’è l’ipotesi di consentire questa possibilità soprattutto a chi potrà esibire il green pass, il certificato verde già attivo in Italia e forse già da metà giugno anche in tutta Europa, che funzionerà come un “lasciapassare” per chi si è già vaccinato o è guarito dal Covid.

Green pass per le discoteche

Sempre il certificato verde potrebbe diventare un pass anche per accedere questa estate, sempre nelle Regioni in zona bianca, nei locali e nelle discoteche chiuse ormai da molti mesi e finite nell’occhio del ciclone l’estate scorsa, come uno dei luoghi che avrebbero fatto ripartire i contagi.

Ora con l’arrivo dei vaccini la situazione è diversa, anche se resta il nodo delle somministrazioni ai giovanissimi, i primi clienti dei locali notturni, ma finora esclusi con qualche eccezione (Liguria, Alto Adige e Lazio) dalle iniezioni. Sempre in zona bianca potrebbe essere anticipata la possibilità di accedere alle pisicine al chiuso (possibile solo dal 1 luglio nel resto d’Italia) nel rispetto ovviamente dei protocolli.

Vertice Governo-Regioni

Di queste regole e altre parleranno oggi 26 maggio le Regioni in vista di un confronto con il Governo che potrebbe avvenire già nel pomeriggio quando è fissato un appuntamento per parlare di Pnrr.

L’idea dei governatori è quella di provare a mettere alcune regole condivise per le zone bianche visto che le ultime risalgono al Dpcm del 2 marzo del Governo Conte che in sostanza non prevede limitazioni a parte la mascherina e il distanziamento e il rispetto dei protocolli.