«Regis non funziona e i fondi ritardano»: sos sindaci sul Pnrr

«Ancora oggi - scrive Decaro nel primo dei nove punti critici messi in fila dalla lettera di ieri - manca la predisposizione da parte di molte amministrazioni centrali titolari di Misure Pnrr dei Manuali operativi per l’inserimento dei dati nel Sistema informativo Regis». Per capire bene il peso della questione bisogna ricordare che in genere i Comuni sono gli «attuatori» di progetti di cui i ministeri sono «titolari», con una divisione dei ruoli che già ha complicato molto le regole del Piano.

Proprio da qui discende la seconda critica dei sindaci: nasce dal fatto che a caricare i Codici unici del progetto (Cup), cioè l’identikit di ogni misura del Piano, sono i «titolari» ma « il caricamento dei codici di progetto (Cup) da parte dei ministeri risulta ancora non completato, e questa informazione è necessaria per accedere al sistema da parte dei soggetti attuatori».

Difficoltà per accedere alla piattaforma

La stessa architettura informatica della piattaforma sembra zoppicare, se dai Comuni piovono segnalazioni di «persistenti difficoltà di mero accesso a Regis (funzionalità delle credenziali) e di navigazione e inserimento dati», che «costituiscono un grave ostacolo all’intero circuito di attuazione del Pnrr», mentre «le ripetute modifiche delle pagine di compilazione dei dati disorientano gli operatori qualificati» ed «emergono errori che bloccano l’attività».

Ma non basterebbe una società di software a spianare la strada all’attuazione del Piano. Perché i sindaci, già alle prese con il rischio di buchi di liquidità dal momento che gli anticipi dal Mef agli attuatori arrivano al 10% del valore dell’opera mentre le imprese in base al Codice appalti possono chiedere agli enti committenti fino al 30%, sottolineano il «mancato rispetto dei tempi per i pagamenti ai soggetti attuatori fin dalle anticipazioni iniziali», che in base alla circolare 29/2022 della Rgs sarebbero dovuti arrivare al massimo in sette giorni dall’inserimento dei dati nel Regis. Va ancora peggio al piano delle «piccole opere», inserite ex post nel Pnrr ma già realizzate per circa 1,5 miliardi fra 2020 e 2021, che per il suo calendario particolare manda in fuorigioco un sistema troppo rigido.

La richiesta

Per cambiare passo, i sindaci chiedono al governo di dare 15 giorni di tempo ai ministeri per completare l’inserimento in Regis dei dati sui progetti degli attuatori, e 30 giorni per pubblicare su Italia Domani i manuali operativi e al Mef per attuare le norme sull’accesso, anche diretto, degli attuatori alle anticipazioni dei fondi: esattamente il contenuto dell’emendamento che mercoledì non è riuscito a farsi largo in Senato fra i correttivi al decreto Pnrr-3.