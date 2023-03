Registrazione dei figli di coppie omogenitoriali, cosa dice la legge

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal Comune di Milano arriva lo stop alla registrazione dei figli di coppie dello stesso sesso. Una decisione basata sulla circolare adottata dal Prefetto su indicazione del ministero dell'Interno. Del resto, a prescindere dalle posizioni politiche e da una realtà arcobaleno in crescendo, si tratta di una pratica che la legge non consente e l'amministrazione deve uniformarvisi. Ma vediamo nel dettaglio cosa dicono le norme.

La legge n. 40/04

La legge prevede che alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) possano accedere solo coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. Il divieto di accesso alla Pma da parte di coppie omosessuali è, quindi, inequivocabile come rileva la Corte Costituzionale 221/2019.

L'alternativa dei giudici

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 38162/2022) propongono di risolvere la questione, senza far mancare la tutela al figlio di coppie gay, ricorrendo all’adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d) legge 184/1983. Uno strumento legale che, si rileva, consente all'ufficiale di Stato civile di registrare direttamente il rapporto di filiazione.

Il “precedente”

Il blocco alle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli delle famiglie omosex, con impossibilità di formare atti di nascita italiani, si allinea al no già opposto alla proposta di introdurre in Italia il certificato europeo di filiazione: una sorta di carta di identità europea del minore che gli garantisca l'accesso ai diritti civili e sociali anche in quegli Stati dove non risulti il suo status di figlio.

Il panorama estero

Praticamente in tutta l'Europa, salvo alcuni Paesi come l'Italia, la Polonia, l'Ungheria, i figli di coppie omogenitoriali sono riconosciuti fin dalla nascita, senza dover affrontare lunghe battaglie per ottenere la trascrizione di certificati esteri o la stepchild adoption cioè l'adozione del figlio del partner.