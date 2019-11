Registro elettronico e fondi di solidarietà: dati da tutelare

Certificazioni e diagnosi

Dunque, eventuali certificazioni ex legge 104/92 o diagnosi di Dsa o altri Bes saranno consegnate brevi manu dalla famiglia ai fini di un’eventuale necessità di docente di sostegno (per gli alunni con disabilità) e per la predisposizione delle misure idonee a garantire i diritti previsti dalle normative vigenti (legge 170/2010 per i disturbi dell’apprendimento e direttiva 27 dicembre 2012, con successive circolari applicative, per gli altri bisogni educativispeciali).

Il relativo contenuto potrà essere conosciuto soltanto dal dirigente scolastico, dalla segreteria e dai docenti del consiglio di classe ovvero da eventuali referenti e collaboratori del dirigente e dalle altre figure che sono coinvolte nella gestione di tali studenti (ad esempio, il collaboratore scolastico con mansioni di assistenza alla persona dei disabili).

Inserimento dati

Poiché tutte le scuole utilizzano il registro elettronico, questi dati potranno essere inseriti in un apposito campo che è visibile soltanto ai docenti del consiglio di classe; questi, tuttavia, dovranno prestare attenzione a non accedere a tali campi quando la schermata viene visualizzata (a mezzo Lim o altro monitor) anche dagli studenti o da soggetti esterni che non abbiano la necessità di conoscere lo stato di salute del ragazzo in questione.

Si pensi, per esempio, agli educatori di cooperative esterne, i quali non devono accedere ai dati degli alunni della classe: tali figure, infatti, vengono preventivamente informate in merito ai bisogni specifici dello studente a loro assegnato dall’ente locale oppure nelle riunioni per la predisposizione dei piani educativi individualizzati.

Casi di disagio familiare

Vi sono, poi, casi di famiglie che versano in situazione di disagio: sarà cura di chi detiene la responsabilità genitoriale informare adeguatamente la scuola per garantire il rispetto di eventuali misure giudiziarie operanti sul minore.