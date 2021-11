Registro unico: tutti gli enti del Terzo settore dovranno avere Pec, Spid e firma digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pec, Spid e firma digitale sono gli strumenti tecnologici che serviranno alle organizzazioni non profit per dialogare con il nuovo Registro unico del Terzo settore. Sarà anche necessario depositare l’ultimo bilancio (per gli enti che operano da più anni, gli ultimi due bilanci, relativi al 2019 e al 2020). In otto domande e risposte, le prime informazioni utili all’ingresso nel Registro.

Una organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale, che cosa deve fare per iscriversi al Runts?

Dal 23 novembre la Regione dovrà inviare i dati che si riferiscono alla organizzazione al Runts, in modo che il nuovo registro unico sia popolato di tutte le Aps e Odv esistenti a quella data. Successivamente l’organizzazione sarà contattata dall'ufficio locale del Runts e riceverà istruzioni per entrare nel sistema informatico del Registro e integrare la documentazione, i dati e le informazioni che non siano in possesso della Regione.

Una Onlus iscritta all’anagrafe dell’agenzia delle Entrate, quando potrà iscriversi al Runts?

Dal 24 novembre, gli uffici del Runts dovrebbero avere a disposizione i dati sulle Onlus, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate.La singola Onlus può decidere di iscriversi al Runts quando lo ritiene opportuno e comunque entro il terzo mese successivo all’anno di autorizzazione della Commissione europea sulla parte fiscale della riforma del Terzo settore. La Onlus seguirà una procedura non molto difforme rispetto a quella richiesta agli altri enti, con eccezione di Odv e aps. Nel sito del Runts si troverà la modulistica dedicata.

Quali documenti servono per iscriversi al Runts?

I documenti fondamentali sono l’atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi due bilanci, i relativi verbali di approvazione dell’assemblea dell’associazione o del Cda della Fondazione, l’eventuale bilancio sociale, oltre al documento di identità del legale rappresentante. In merito agli ultimi due bilanci, se l’anno finanziario coincide con l’anno civile (quindi termina il 31 dicembre), si tratta delle annualità 2019 e 2020 e non è necessario che siano redatti con i nuovi schemi di bilancio. Questi diventano obbligatori in riferimento all’esercizio 2021.

Quale formato devono avere i documenti?

I documenti devono essere predisposti in formato Pdf/A che è uno standard pensato per archiviare documenti informatici nel lungo periodo. I bilanci possono essere trasmessi in formato Xbrl.