Regno Unito, 5 milioni di famiglie sotto la soglia della povertà

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il caro energia è diventato una brutale realtà per milioni di famiglie in Gran Bretagna ieri, con un aumento dei costi senza precedenti. Il primo aprile ha infatti segnato la fine del tetto imposto dal Governo ai rincari delle bollette, che sono salite all’improvviso del 54%, portando il costo medio di elettricità e gas a quasi duemila sterline all’anno per ogni famiglia.

Un ulteriore colpo al tenore di vita degli inglesi è previsto in ottobre, quando le bollette aumenteranno ancora e il costo medio annuo dell’energia lieviterà a 2.600 sterline. Il tetto, studiato per tutelare i consumatori dalla volatilità dei prezzi all’ingrosso, viene rivisto ogni sei mesi.

Il maggior rialzo di sempre

L’incremento scattato ieri è stato il maggiore mai autorizzato finora da Ofgem, l’ente di regolamentazione del settore. Secondo The Resolution Foundation, un think tank specializzato nel costo della vita, con i rialzi dei prezzi da ieri 2,5 milioni di nuclei familiari non saranno in grado di pagare le bollette di luce e gas. Un numero, rispetto al livello attuale, che fa raddoppiare a cinque milioni le famiglie sotto la soglia di povertà.

Loading...

La prossima revisione in ottobre, che farà aumentare i prezzi di un ulteriore 40%, triplicherà il numero di famiglie in gravi difficoltà. Secondo le stime ufficiali dell’Office for budget responsibility, l’incremento delle bollette inoltre farà schizzare l’inflazione all’8,7% e frenerà la crescita economica.

Il governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, ha avvertito che si tratta del maggiore shock dagli anni Settanta causato dall’aumento dei costi del gas, già scattati lo scorso anno ma aggravati dalla guerra in Ucraina.

Colpite le famiglie più povere

La Resolution Foundation ha avvertito che le famiglie meno abbienti saranno le più colpite, dato che spendono in media il 10% del loro reddito per le bollette, mentre le famiglie più ricche spendono in media solo il 4 per cento.