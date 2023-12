Furto di un’opera di Banksy a Londra: arrestata una seconda persona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo arresto a Londra per il presunto furto di un’opera dello street artist Banksy, un segnale stradale di stop ornato da tre droni militari. Un uomo sulla quarantina è stato messo in custodia con l’accusa di furto e danneggiamento, ha detto la polizia metropolitana di Londra. Già il 23 novembre un primo sopettato ventenne era finito in manette, per poi essere rilasciato su cauzione.

Uno Stop con tre droni militari

Del cartello stradale di ’Stop’ sul quale erano disegnati tre droni militari Banksy aveva rivendicato la paternità venerdì. Era stato collocato all’incrocio tra Southampton Way e Commercial Way a Peckham.

L’opera di Banksy rubata a Londra (Ansa/Joe Brown)

Un uomo in bici con tronchesi ha rimosso il cartello

I testimoni che sono arrivati all’angolo di una strada venerdì nella zona sud di Peckham, a Londra, meno di un’ora dopo che Banksy ha pubblicato una foto dell’opera su Instagram, hanno detto di essere rimasti sbalorditi nel vedere un uomo con tronchesi rimuovere il cartello mentre stava in piedi su una bicicletta tenuta ferma da un altro uomo. Il fatto è stato ripreso da foto e video che hanno fatto il giro del web.