Regno Unito, il breve addio al carbone. Entro il 2025 chiuse tutte le centrali

Un tempo nessun Paese al mondo utilizzava più carbone della Gran Bretagna. Il carbone era stato il motore della rivoluzione industriale, dava lavoro a 1,2 milioni di minatori, e dieci anni fa rappresentava ancora il 40% dell’energia generata. Il declino è stato precipitoso: ora la percentuale è scesa al 5%, mentre accelera la chiusura delle centrali. L’addio al carbone è imminente.

Il Governo ha stabilito la data del 2025 per la scadenza ufficiale dell’era del carbone, ma la fine potrebbe arrivare in anticipo. Nei giorni scorsi è stata annunciato dal gruppo tedesco Rwe che Aberthaw B, l’ultima centrale a carbone rimasta in Galles, chiuderà i battenti nel marzo 2020 perché le condizioni di mercato sono «troppo difficili».

A quel punto resteranno solo quattro centrali attive in tutta la Gran Bretagna, tre in Inghilterra e una in Irlanda del Nord, che difficilmente potranno restare aperte per altri cinque anni. Quest’anno ha segnato un altro record. Per 18 giorni e sei ore non è stata usata affatto energia generata dal carbone, il periodo più lungo dall’Ottocento.

