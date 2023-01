Regno Unito: Harry accusa William, mi aggredì fisicamente. Corte tace

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dilagano in apertura di tutti i media britannici le imbarazzanti anticipazioni di «Spare», attesissima autobiografia del principe Harry in uscita il 10 gennaio, nelle quali il duca di Sussex - auto esiliatosi negli Usa da quasi tre anni con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo dalla famiglia reale - accusa il fratello maggiore e neo erede al trono William addirittura d’averlo aggredito fisicamente nel 2019. Il racconto - trapelato sull’edizione americana del Guardian online, in grado di mettere le mani in anticipo su una copia del libro nonostante le stringenti misure di sicurezza dell’editore Penguin - è oggetto di commenti e interpretazioni a raffica in queste ore da parte di analisti e royal correspondent. Mentre per il momento la corte tace di fronte alle insistenti richieste giornalistiche di conferme o smentite.

Il libro è l’ultima di una serie di rivelazioni e accuse pubbliche di Harry e Meghan a scuotere la famiglia reale britannica. Harry, 38 anni, e l’attrice statunitense Meghan Markle, si sono sposati al Castello di Windsor a maggio del 2019. Meno di un anno dopo la coppia ha lasciato gli incarichi reali e si è trasferita in California, motivando la scelta con quello che hanno descritto come un trattamento razzista riservato a Meghan da parte dei media e la mancanza di sostegno da parte del palazzo. Da allora hanno presentato la loro versione della storia in un’intervista con Oprah Winfrey e in un documentario di Netflix in 6 parti pubblicato il mese scorso, che raccontava il rapporto conflittuale della coppia con i media britannici e l’allontanamento dalla famiglia reale. Nella serie, Harry ha affermato che William gli ha urlato contro durante una riunione di famiglia e Harry ha anche accusato i funzionari di palazzo di aver mentito per proteggere il fratello maggiore, ora erede al trono. Meghan ha riferito di avere pensato al suicidio. In alcuni stralci di interviste registrate per promuovere il suo libro e che saranno trasmesse domenica, Harry ha detto che la casa reale ha dipinto lui e Meghan come “cattivi” e “non ha mostrato alcuna volontà di riconciliarsi”. Il Palazzo si è rifiutato di commentare le accuse. Così come aveva taciuto - almeno ufficialmente - in occasione delle recenti “rivelazioni” della docu-serie ’Harry e Meghan’, andata in onda su Netflix, o delle anticipazioni di due interviste tv appena concesse dal medesimo Harry in previsione del lancio di ’Spare’.