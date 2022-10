Regno Unito, Hunt cerca di calmare i mercati. Nuove retromarce sul taglio alle tasse

I punti chiave La bufera sui mercati e la retromarcia di Truss

Londra cerca di calmare i mercati, dopo la bufera scatenata dalla manovra iper-liberista del governo di Liz Truss. Il neo cancelliere britannico dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha preannunciato un intervento pubblico in mattinata, seguito da uno statement alla Camera dei Comuni nel pomeriggio, per anticipare altre correzioni di rotta rispetto al maxi-piano di taglio alle tasse architettato da Truss e l’ex titolare del Tesoro Kwarteng. La mossa di Hunt ha per ora ridato fiato alla sterlina e agli indicatori di borsa a Londra, in risalita in apertura.

Il caso è scoppiato quando il tandem Truss-Kwarteng ha annunciato, lo scorso 23 settembre, un mini-budget incentrato su una massiccia riduzione delle tasse (45 miliardi di sterline), senza fornire indicazioni sulla copertura finanziaria. Due fra i pilastri della manovra, bocciata come un «regalo ai ricchi», erano lo stop all’incremento dal 18% al 25% delle imposte societarie nel 2023 e l’abolizione dell’aliquota del 45% per chi guadagna oltre 150mila sterline l’anno.

Il timore di una manovra tanto audace negli obiettivi quanto inconsistente nella sua attuazione ha mandato in fibrillazione i mercati, facendo crollare la sterlina ai minimi storici sul dollaro e schizzare al rialzo i titoli di Stato, spingendo centinaia di fondi pensione in crisi di liquidità. La Banca d’Inghilterra si è trovata costretta a intervenire con un piano da 65 miliardi di sterline per l’acquisto di titoli a lunga scadenza, per alleviare la pressione sulla valuta. Truss si è resa protagonista di una inversione di rotta completa, licenziando Kwarteng e avviando una serie di retromarce sulla manovra.