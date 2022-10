Regno Unito, Johnson si chiama fuori, Sunak verso Downing Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Boris Johnson si è chiamato fuori in extremis domenica sera dalla sfida per la successione a Liz Tuss come leader della maggioranza Tory e primo ministro del Regno Unito; e quindi dal tentativo di un clamoroso ritorno a Downing Street poche settimane dopo lo sfratto subito a malincuore in estate, sulla scia di scandali veri o presunti come il cosiddetto Partygate.

La rinuncia di BoJo

L’annuncio, arrivato a tarda ora non senza rammarico e qualche coda velenosa di polemica, spiana la strada all’ascesa al capo del governo di Sua Maestà di Rishi Sunak, 42 anni, rampante ex cancelliere dello Scacchiere ben visto dai mercati.

Loading...

Johnson ha rivendicato d’aver raccolto più dei 100 endorsement da parte di colleghi deputati conservatori richiesti questa volta dagli organismi del partito per essere ammessi al confronto alla scadenza fissata per lunedì alle 14 locali («102», ha detto); anche se la Bbc ne aveva contati finora 57 in forma pubblica. In ogni modo ha ammesso di non potere tornare a guidare «efficacemente» l’esecutivo senza un sostegno più vasto e unitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Il quorum di 100 manifestazioni di sostegno - se reali - gli avrebbero in effetti consentito di puntare al ballottaggio con Sunak di fronte alla base militante - nei pronostici a lui favorevole - degli iscritti.

Strada spianata per Sunak

«Ma purtroppo in questi giorni sono giunto alla conclusione che non sarebbe stata la cosa giusta da fare», ha proseguito nel messaggio di rinuncia, evocando l’ostacolo delle divisioni interne. «Sarei stato ben piazzato», ha sentenziato BoJo, per guidare il partito a una nuova vittoriale elettorale alle prossime politiche - previste a fine 2024, salvo ipotesi di voto anticipato - malgrado i sondaggi attuali disastrosi per i Tories e il distacco quantificato al momento in oltre 30 punti rispetto all’opposizione laburista di Keir Starmer.

Ma questo non è stato reso possibile da Sunak e dalla ministra Penny Mordaunt - i due pretendenti al dopo Truss entrati formalmente in lizza nel weekend - ai quali ha in qualche modo rinfacciato di essersi rifiutati di far fronte comune nei colloqui a tu per tu delle ultime ore.