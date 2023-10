Regno Unito, i laburisti trionfano in due roccaforti dei conservatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mini-terremoto politico in Inghilterra: l’opposizione laburista ha trionfato nelle elezioni suppletive in due circoscrizioni finora considerate roccaforti Tory. E’ una sconfitta bruciante per il partito conservatore al potere da 13 anni e una conferma dei sondaggi d’opinione che da mesi danno il Labour vincente nelle elezioni politiche che dovrebbero tenersi il prossimo anno.

“Siamo a una vera svolta -, ha dichiarato Keir Starmer , il leader del partito -. Questi sono risultati fenomenali che dimostrano che il Labour è tornato per sostenere i lavoratori e sta ridisegnando la mappa politica”.

Loading...

Sia Tamworth che Mid Bedfordshire avevano maggioranze Tory considerate inattaccabili, rispettivamente di 20mila e 25mila voti, e le previsioni della vigilia erano che i candidati conservatori, pur perdendo voti, avrebbero potuto vincere. Invece i due candidati laburisti sono riusciti a ribaltare la maggioranza Tory conquistando due seggi in Parlamento per il partito di opposizione. Sarah Edwards a Tamworth ha vinto il 45,8% dei voti e Alistair Strathern in Mid Beds ha ottenuto il 34,1% dei voti.

Il risultato di Tamworth, in particolare, è una delle peggiori sconfitte della storia per i Tories e ha connotati storici significativi per il Labour: l’ultima volta che il partito aveva vinto in questa circoscrizione infatti era nel 1996, l’anno prima della vittoria di Tony Blair alle elezioni politiche che aveva portato i laburisti al Governo fino al 2010.

Gb, leader opposizione Starmer: "Serve un decennio di rinnovamento"

“Questi risultati sono una pessima notizia per i Tories -, ha detto John Curtice, docente di politica all’Università di Strathclyde e superesperto di elezioni britanniche -. L’ultima volta che ci sono state oscillazioni simili è stato prima del trionfo laburista alle elezioni del 1997”.