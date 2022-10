Uk, Liz Truss si è dimessa dopo 45 giorni da premier. Johnson torna a Londra

Ascolta la versione audio dell'articolo

La premier britannica Liz Truss si è dimessa dopo soli 45 giorni dalla nomina, il più breve mandato di sempre nel Regno Unito. Lo ha annunciato lei stessa nel primo pomeriggio. La Truss paga il programma economico di drastici tagli fiscali che ha mandato onde d’urto sui mercati e diviso il suo Partito Conservatore, appena sei settimane dopo la nomina. Un’elezione per la nuova leadership Tory sarà completata entro la prossima settimana. Parlando davanti al suo ufficio al numero 10 di Downing Street, Truss ha ammesso di non poter mantenere le promesse fatte quando si è candidata a leader dei conservatori, avendo perso la fiducia del suo partito.

«Riconosco che, data la situazione, non posso mantenere il mandato per il quale sono stata eletta dal Partito Conservatore. Ho quindi parlato con Sua Maestà il Re per comunicargli che mi dimetto da leader del Partito Conservatore», ha dichiarato.

Successione, il favorito è Sunak

Truss ha ufficializzato il suo passo indietro - anche - in risposta al malcontento che serpeggiava sia fra le file dell’opposizione che fra quelle del partito Conservatore, in rotta di collisione con un governo accusato di «non avere un piano» per affrontare le varie urgenze sul tavolo. Nel suo mandato, durato meno di due mesi, Truss ha finito per complicare lo scenario con lo scivolone della sua maxi-riforma fiscale, la sostituzione in corsa del ministro del Tesoro Kwarteng e il testacoda sui tagli alle tasse deciso dal suo successore Jeremy Hunt. Il suo addio apre la strada a una nuova corsa alle leadership dei Tory, in un clima tutt’altro che sereno nella maggioranza Tory.

BoJo medita il ritorno. Cosa dicono i bookmaker

Secondo quanto scrive il Times, il predecessore della Truss, Boris Johnson, mediterebbe di tornare a correre per la premiership. Ad avere le idee più chiare, in ogni caso, sono i bookmaker che danno Sunak come superfavorito 11/10. Segue Penny Mordaunt per 7/2 e Ben Wallace dato a 8/1. Le chance di Jeremy Hunt restano inoltre a 9/1, sebbene l’attuale cancelliere dello Scacchiere abbia escluso di correre per la leadership Tory. Per gli scommettitori sarebbero in pista anche gli ex premier Boris Johnson e Theresa May, rispettivamente dati a 13/1 e 16/1. A seguire Michael Gove a 31/1, Grant Shapps a 35/1 e Suella Braverman a 55/1.

Johnson interrompe le vacanze e torna a Londra

Boris Johnson interrompe le vacanze nella Repubblica Dominicana dove si trovava, per rientrare subito a Londra, dopo le dimissioni di Liz Truss da primo ministro. Lo riferisce il Sun, sottolineando che l’ex inquilino di Downing Street «spera di essere su un volo di ritorno» già in serata, stando ad un tweet di Jonathan Reilly, caporedattore parlamentare del Sun.