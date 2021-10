Regno Unito, la manovra aumenta la spesa di 178 miliardi

La Sanità ovviamente, che avrà finanziamenti straordinari di 12 miliardi di sterline all'anno, già annunciati dal premier Boris Johnson, finanziati dall'aumento dei contributi previdenziali, e un fondo di 6 miliardi per investimenti in infrastrutture e tecnologia per ridurre le liste d'attesa negli ospedali che si sono allungate durante la pandemia.

Più aiuti allo sviluppo

Sunak ha anche annunciato che gli aiuti allo sviluppo internazionale torneranno allo 0,7% del Pil nel 2024, rispondendo così al coro di critiche sia interne che dall'estero per la decisione di ridurre gli aiuti allo 0,5% in un periodo di crisi particolarmente acuta a causa della pandemia. Una serie di riduzioni delle imposte di vario genere, dai trasporti navali ai vini frizzanti come il prosecco, sono state annunciate e attribuite da Sunak alla «libertà riconquistata ora che abbiamo lasciato l'Unione Europea».

Sgravi per alberghi e ristoranti

I voli interni saranno tassati meno dei voli internazionali, sia per motivi ambientali che per incentivare i viaggi nel Regno Unito.Il settore dell'ospitalità e del retail, tra i più colpiti dalla pandemia, avrà uno sconto del 50% delle imposte per consentire a negozi, pub, ristoranti, teatri, cinema e palestre di riprendersi dai lunghi periodi di lockdown.

Costo del debito contenuto

La fase di aiuti pubblici a pioggia dovuta all'emergenza sanitaria deve però finire, ha dichiarato Sunak: «A causa delle circostanze straordinarie lo scorso anno lo Stato ha rappresentato metà dell'economia e questo non mi piace. Non vogliamo vivere in un Paese dove la risposta a ogni problema è rivolgersi al Governo e al denaro dei contribuenti».Quindi, ha detto, «il mio obiettivo è ridurre le tasse al più presto, premiando il lavoro e l'innovazione e la creatività. Questa è la mia missione». Sunak, ammiratore dichiarato di Margaret Thatcher il cui ritratto ha appeso nel suo ufficio, non ha nascosto il suo desiderio di ridurre il debito e tornare a pareggiare i conti.Il debito pubblico è salito in modo esponenziale durante la pandemia, ma il costo del debito resta contenuto, intorno al 6% delle entrate fiscali, grazie ai bassi tassi di interesse. Per questo il Governo può continuare a investire in innovazione, in infrastrutture e in ricerca e sviluppo per rilanciare l'economia.